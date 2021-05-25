社區傳播爆發時如何降低死亡率？醫提3政策：大家幫幫忙

中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布新增334例本土確診，以及256例校正回歸上週個案，另外，確診個案中新增6例死亡，而這10天以來，本土確診人數已達3592例，全台疫情三級警戒，民眾無不繃緊神經來防疫。對此，重症醫療醫師黃軒在臉書談及，社區傳播大爆發時，最有效降低死亡率的「3大政策」。





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黃軒發文表示，去（2020）年的慘痛經驗：美國、加拿大和波蘭研究人員，針對198個國家，針對各國的 「圍堵和滅災 」兩大政策方向，想要知道哪些政策，是可以有效使得COVID19死亡率下降的？首先發現的就是 「戴口罩政策」了。





1、「口罩政策」





研究人員分析198個國家發現，那些不提供囗罩的國家，每周死亡率高達54%，反觀強調戴口罩的國家，每周死亡率只有8%。而且只要提早15天開始戴口罩，其死亡率，就可以下降！口罩政策，是目前最有效的工具之一（尤其是在沒有疫苗接種之下的國家）！





▲重症醫療醫師黃軒在臉書談及，社區傳播大爆發時，最有效降低死亡率的「3大政策」。（圖／翻攝自黃軒臉書）

2、「經濟紓困 」





包括了薪資紓困 ( Income support, OR : 40.3 ) 、貸款/契約紓困（Debt/Contract relief, OR : 4.44）...經濟紓困指標（Economic Support Index, OR : 1.07倍） ，都會使COVID19的死亡率下降呢！顯然解決民生的「物資、生計、經濟問題」，都會是防疫作戰，重要的策略之一！





3.其他有效降低COVID19死亡率政策





包括：關閉學校、取消公共活動、限制聚會、限制國內跨越行動、國際旅遊，這些都有助於COVID19 的死亡率下降趨勢！文末，黃軒更直說「請大家 『幫幫忙』，才能渡過難關！」（編輯：許苡晴）



