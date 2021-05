社區傳播爆發時如何降低死亡率？醫提3政策：大家幫幫忙

中央流行疫情指揮中心昨(24)日宣布新增334例本土確診,以及256例校正回歸上週個案,另外,確診個案中新增6例死亡,而這10天以來,本土確診人數已達3592例,全台疫情三級警戒,民眾無不繃緊神經來防疫。對此,重症醫療醫師黃軒在臉書談及,社區傳播大爆發時,最有效降低死亡率的「3大政策」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

黃軒發文表示,去(2020)年的慘痛經驗:美國、加拿大和波蘭研究人員,針對198個國家,針對各國的 「圍堵和滅災 」兩大政策方向,想要知道哪些政策,是可以有效使得COVID19死亡率下降的?首先發現的就是 「戴口罩政策」了。





1、「口罩政策」





研究人員分析198個國家發現,那些不提供囗罩的國家,每周死亡率高達54%,反觀強調戴口罩的國家,每周死亡率只有8%。而且只要提早15天開始戴口罩,其死亡率,就可以下降!口罩政策,是目前最有效的工具之一(尤其是在沒有疫苗接種之下的國家)!





▲重症醫療醫師黃軒在臉書談及,社區傳播大爆發時,最有效降低死亡率的「3大政策」。(圖/翻攝自黃軒臉書)

2、「經濟紓困 」





包括了薪資紓困 ( Income support, OR : 40.3 ) 、貸款/契約紓困(Debt/Contract relief, OR : 4.44)...經濟紓困指標(Economic Support Index, OR : 1.07倍) ,都會使COVID19的死亡率下降呢!顯然解決民生的「物資、生計、經濟問題」,都會是防疫作戰,重要的策略之一!





3.其他有效降低COVID19死亡率政策





包括:關閉學校、取消公共活動、限制聚會、限制國內跨越行動、國際旅遊,這些都有助於COVID19 的死亡率下降趨勢!文末,黃軒更直說「請大家 『幫幫忙』,才能渡過難關!」(編輯:許苡晴)