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企業防疫推「WFH」　醫師五心防護抗焦慮

▲不少企業為了防疫，都推行居家工作。（圖／Pixabay）
▲不少企業為了防疫，都推行居家工作。（圖／Pixabay）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-25 17:07:03｜2021-05-25 17:07:09

國內疫情嚴峻，本土確診個案連環爆，疫情確診人數連日超過百例，不少企業宣布實施居家上班減少外出機會，希望降低人與人之間的連結，但是長時間待在家中，可能會出現情緒不穩的焦慮感，越醫療美學健康管理診所醫師歐瀚文提醒，謹守「五心防護」口訣：放心、耐心、安心、關心與齊心，保持正向思考以改善情緒與焦慮症狀。

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歐瀚文提到，不要輕忽身體「內在壓力」導致的發炎，抗疫期間透過居家運動、冥想及補充營養品，照顧好身心靈健康，以謹慎取代焦慮相當重要。醫師解釋五心防護自我安定方法，首先「放心」是指接收正確資訊；「耐心」勤洗手、戴口罩以及環境清潔；「安心」規律作息保健康；「關心」傾聽親友相互打氣；「齊心」集體防疫有共識。做好防疫的每一步，保護自己也保護他人。

提歐瀚文提醒，體內情緒荷爾蒙功能失調（皮質醇，血清素，多巴胺），可能造成體內發炎指數上升，醫師強調，居家上班自主運動不能少，適當瑜珈動作能舒緩緊繃的身體；再來，利用睡前的十分鐘冥想，條列回顧白天的防疫行為是否準確落實，進而引導放鬆、助眠達到正面減壓；最後，補充足夠營養，採購物資時以均衡飲食為主，挑選色彩豐富的蔬果，像是番茄、橘子、草莓含有類黃酮成份，具備抗發炎作用。

醫師也提到，這段期間非必要千萬別到醫院，減少生病機會更要適當補給維他命C，水果內的維他命C含量又以紅心芭樂最高，依序分別是珍珠芭樂、釋迦、龍眼、台灣土棗及奇異果，針對居家防疫減少日照機會，歐瀚文也說，體內維生素D產量不足可以多吃木耳、蘑菇、鮭魚及秋刀魚。而為了保持愉悅心情，選擇牛奶、香蕉、番茄、花椰菜、魚肉及糙米飯以平衡體內血清素濃度達到情緒穩定，進而保持精神與體力充沛。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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