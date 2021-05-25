企業防疫推「WFH」　醫師五心防護抗焦慮

我是廣告 請繼續往下閱讀
提歐瀚文提醒，體內情緒荷爾蒙功能失調（皮質醇，血清素，多巴胺），可能造成體內發炎指數上升，醫師強調，居家上班自主運動不能少，適當瑜珈動作能舒緩緊繃的身體；再來，利用睡前的十分鐘冥想，條列回顧白天的防疫行為是否準確落實，進而引導放鬆、助眠達到正面減壓；最後，補充足夠營養，採購物資時以均衡飲食為主，挑選色彩豐富的蔬果，像是番茄、橘子、草莓含有類黃酮成份，具備抗發炎作用。
醫師也提到，這段期間非必要千萬別到醫院，減少生病機會更要適當補給維他命C，水果內的維他命C含量又以紅心芭樂最高，依序分別是珍珠芭樂、釋迦、龍眼、台灣土棗及奇異果，針對居家防疫減少日照機會，歐瀚文也說，體內維生素D產量不足可以多吃木耳、蘑菇、鮭魚及秋刀魚。而為了保持愉悅心情，選擇牛奶、香蕉、番茄、花椰菜、魚肉及糙米飯以平衡體內血清素濃度達到情緒穩定，進而保持精神與體力充沛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。