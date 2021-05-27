新加坡去年撥2.1兆紓困　派發現金、協助轉型滿意度逾7成

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情期間，新加坡政府為防止企業大量解僱員工或放無薪假，決定提高員工薪資補貼，金額最高達4600新加坡幣。所有21歲以上的新加坡國民可收到600元（約1.2萬台幣）的補助，且不用申請就能夠直接轉帳；21歲以上的「永久居民」、「長期簽證者」則可以透過轉帳或支票獲得300元（約6300元台幣）的補助。
同時，新加坡政府宣布放寬個人房貸分期付款至2020年底，可將卡債轉為利率上限8%的定期貸款，也可以向保險公司申請延後支付人壽和保健保險，最多6個月；放寬銀行業資本要求，鼓勵銀行酌情支持借貸活動。
由於各大商場在疫情期間關閉，新加坡政府也撥款1億（約21億台幣）補助租戶，符合資格的房地產商也不用繳交2020年的房地產稅。當地大型商場，包括凱德集團（Capital Land）、豐樹商業信託（Mapletree Commercial Trust）、星獅地產（Frasers Property）及APM產業管理等，也配合轉讓房地產稅回扣，撥款提供額外配套措施，包括租金回扣、辦理宣傳及促銷活動、免費停車、租金從保證金抵扣和縮短營業時間等。
2020年8月新加坡國會又公布一輪新紓困計畫，協助企業與員工度過疫情經濟危機，再推出80億元新加坡幣（約台幣1717.5億台幣）的紓困方案，依照各產業復甦的情況提供不同程度的協助。
新加坡《早報》與銀行、諮詢公司合作針對1000家營業額在2000萬新加坡幣以下的小企業進行調查，結果顯示，新加坡72%的小型企業對政府紓困措施感到滿意；越南為68％、馬來西亞為61％、泰國為47%和印尼為45％，東協整體平均為58%。民調統計可發現，大部分受訪企業都希望政府提供紓解現金流困難。東協各國的小型企業傾向：延後繳納所得稅（50%）、獲得貸款援助（46%）以及薪資補助（36%）。
新加坡透過企業薪資補貼的方式，確保勞工不會因此失業，補貼時間範圍為4至7個月，幅度約為薪資的10%至50%；另外還推出10億新加坡幣的招工獎勵計劃，鼓勵企業招募員工、聘用40歲以上的人員可以得到更多補貼。對於失業者，新加坡政府也從去年10月起開放收到影響民眾申請補助。
航空業在疫情期間遭到重挫，新加坡從紓困方案中撥款1.87億新加坡幣（約39億台幣）援助產業，針對旅遊業撥款3.2億新加坡幣，共同推出「重新探索新加坡」消費券，鼓勵新加坡民眾國內旅遊。
新加坡旅遊局上個月決定延長「重新探索新加坡」活動至今年年底。數據顯示，至4月結束至少有100萬人已經使用「重新探索新加坡」消費券，為當地旅遊產業帶來超過2億元（約42億台幣）的收入，其中消費券與現金支付佔整體1.47億。
新加坡政府今年計畫從年度預算中撥出110億元（約2300億台幣）繼續紓困，其中48億將用於公共安全政策以及社會活動重啟；旅遊、航空業的薪資補助將會延長6個月，4月至6月期間有30%的補助；零售業、藝術與文化、餐影業等產業可接受10%的工資補助。
同時，新加坡為鼓勵企業雇用員工，只要僱用本地人，政府就會補助12個月的工資，身障者或是更生人甚至可以獲得18個月的補助，力拼達到20萬位公民受僱、新增3.5萬個培訓機會或工作機會的目標。受到疫情影響的企業，還可以透過評估近三年的營收狀況，減免不同程度的稅金，有助於改善企業因為疫情而變得脆弱的現金流。
除了確保工作機會，新加坡政府撥出9億元（約189億台幣）支持收入不穩的家庭，每戶可獲得100元（約2000台幣）的消費券，用於購買生活用品；低收入戶則是能額外獲得200元（約4000台幣）的特別補助。此外，符合補助資格的家庭，在今年4月、7月會收到額外500加元的消費稅補助券（GST Voucher，僅限於新加坡公民使用），或120至200元的水電費回扣。新加坡21歲以下的兒童，其兒童發展帳戶（Child Development Account）也會收到200元的金額，帳戶於5月生效，預計9月開始撥款。
新加坡總理李顯龍在今年勞動節致詞中表示，雖然全球新冠肺炎疫情方興未艾，但美國近期大力推動疫苗接種，中國的經濟與疫情管控表現良好，新加坡的失業率也在逐漸下跌，今年生產總值增長可能會超過6%，比政府先前預測的4%至6%更高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。