21歲啦啦隊新星是藍波老師女兒！潔潔場邊應援超正 粉絲搶認岳父
21歲啦啦隊新星潔潔（藍羽潔）擁有甜美的外貌和窈窕身材，現為富邦悍將啦啦隊練習生。潔潔的爸爸是知名舞蹈老師藍波，近日藍波老師在臉書上分享女兒在場邊應援的照片，釣出大批網友狂喊岳父，連海產跟酷炫也來湊一腳。
記者薛羽彤／綜合報導
藍波老師近日到新莊棒球場觀賞女兒的應援表現，他在臉書上寫下，「我的孩子，也是我最覺得驕傲的樣子，盡情奔跑吧。享受妳可以帶給大家的熱情更快樂！」並附上朋友為女兒拍的多張美照。潔潔外貌出眾，年輕有活力，近日加入富邦悍將啦啦隊當練習生，已有許多粉絲及球迷追隨。
藍波老師照片一出後，釣出一排網友狂刷岳父，「恭喜晉升國民岳父」、「女婿會一個個冒出來了」、「老師有接班人了」、「岳父晚安」、「岳父最近好嗎」、「岳父好」，藍波也笑回「請先抽號碼牌。」此外，也有不少網友大讚潔潔的舞蹈魅力，「潔潔很有活力 超棒」、「動作超專業！有力又美」、「潔潔真的很用心」，藍波表示他也提醒女兒「一定要把力量展現出來。」
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