買冷氣「內行不選大賣場、連鎖店」！原因老闆全招了：師傅都知道

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我都跟熟識的家電行買，叫修都能在兩天內完成」、「所以一般才說要跟專業冷氣安裝公司、家電行購買，報修會比較快」、「直接找附近的電器行來修就好了，收費不見得比原廠貴，除非你是在保固內」、「附近家電行，有空都會立刻來，大賣場買的保固內的話可能叫你Call原廠，等1禮拜到3禮拜都有」、「我推測你是買連鎖店的延伸保固類型，服務當然沒那麼好」。
買冷氣內行人不選大賣場、連鎖店！家電行老闆揭真相
熊令家電老闆娘就曾經分享「買冷氣除了要買到自己喜歡的品牌之外，最重要的還是找到一間願意給你後續安裝回饋的冷氣安裝公司，如果你是在大賣場、連鎖店，真的不需要再問經驗分享，因為從來都不是他們自己在安裝，他們永遠沒辦法比冷氣安裝公司的師傅更了解各大品牌優勢，甚至是售後服務、品質是否穩定來推薦你最適合的品牌」。
老闆娘說「有些人會說，冷氣安裝公司或者家電行，不就也會推薦自己有簽約的品牌，但這其實是有道理的，一家冷氣公司敢簽約這個品牌，讓師傅出去推薦，絕對是對於這個品牌的理念、品質以及售後服務都有保證，一台冷氣至少要服務一個客戶5年以上，冷氣安裝公司不會想要銷售一個沒品質的品牌而砸了自己的招牌。」
酷熱夏天等不到維修超難熬！買冷氣必定注意「售後服務」
熊令家電老闆娘也強調：「大家都知道買一台冷氣是要使用7至10年，除了冷氣品牌本身耐用之外，售後服務也是相當的重要，否則冷氣到了夏季壞掉時，要等一兩週的時間，等不到技師來維修檢驗，甚至品牌找來的外包師傅不專業的話，那可就非常的麻煩」。
老闆娘提到「尋找專業的冷氣安裝公司，是給自己買一台冷氣的長遠保障，如果擔心在夏天冷氣維修總是大排長龍的話，民眾在購買冷氣之前就要先詢問清楚售後服務保障，不要再傻傻的買大賣場、連鎖店的冷氣囉」！
@blancaliao_買冷氣千萬不要買大品牌的秘辛大公開 不要再傻傻的買大賣場、連鎖店， 卻忘了挑選能長久給保障的冷氣安裝公司！！ #冷氣 #冷氣日常 #冷氣人生 #熊令家電 #冷氣工程 #冷氣闆娘 #冷氣板娘 #我是不會安裝冷氣的冷氣板娘 #冷氣師傅 #空調 #新成屋中古屋 #推薦 #秘密
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