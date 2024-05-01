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買冷氣「內行不選大賣場、連鎖店」！原因老闆全招了：師傅都知道

▲炎炎夏日即將來臨，不少人為了夏季高溫在做準備，有人準備更換家中的老舊冷氣，也有人叫清潔公司來洗冷氣等等。（圖／記者徐銘穗攝）
▲炎炎夏日即將來臨，不少人為了夏季高溫在做準備，有人準備更換家中的老舊冷氣，也有人叫清潔公司來洗冷氣等等。（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日即將來臨，不少人為了夏季高溫在做準備，有人準備更換家中的老舊冷氣，也有人叫清潔公司來洗冷氣等等，然而擁有一台好的冷氣固然重要，但售後服務到底好不好、快不快速也是一大重點！近日就有網友討論「冷氣叫修一般要多久啊？」貼文引起廣大迴響，不少人都表示現在很多冷氣在大賣場或是連鎖店購買之後，維修等待時間都要比較久。而家電行老闆娘則透露，現在安裝冷氣還是找「專業冷氣安裝公司」相對消費者來說更有保障。

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一名網友在社群平台「Mobile01」貼文指出「這幾天家裡冷氣一直覺得不夠冷，設定24度結果溫度好像不太正常，打給原廠叫修，結果原廠回覆說要等2個禮拜才有空，好奇大家冷氣叫修的經驗都多久來修呢？等2個禮拜是不是有點太久了？想到現在都已經5月了，接下來一定超熱的」。

▲台電電力粉絲團分享，定期清洗冷氣濾網能省電10%，比冷氣調高1度省電6%更節能。（示意圖／翻攝王可樂日語臉書）
▲網友分享自己報修冷氣打給原廠，結果沒想到要等2個禮拜，擔心接下來5月高溫來臨時無法耐熱。。（示意圖／翻攝王可樂日語臉書）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我都跟熟識的家電行買，叫修都能在兩天內完成」、「所以一般才說要跟專業冷氣安裝公司、家電行購買，報修會比較快」、「直接找附近的電器行來修就好了，收費不見得比原廠貴，除非你是在保固內」、「附近家電行，有空都會立刻來，大賣場買的保固內的話可能叫你Call原廠，等1禮拜到3禮拜都有」、「我推測你是買連鎖店的延伸保固類型，服務當然沒那麼好」。

買冷氣內行人不選大賣場、連鎖店！家電行老闆揭真相

熊令家電老闆娘就曾經分享「買冷氣除了要買到自己喜歡的品牌之外，最重要的還是找到一間願意給你後續安裝回饋的冷氣安裝公司，如果你是在大賣場、連鎖店，真的不需要再問經驗分享，因為從來都不是他們自己在安裝，他們永遠沒辦法比冷氣安裝公司的師傅更了解各大品牌優勢，甚至是售後服務、品質是否穩定來推薦你最適合的品牌」。

老闆娘說「有些人會說，冷氣安裝公司或者家電行，不就也會推薦自己有簽約的品牌，但這其實是有道理的，一家冷氣公司敢簽約這個品牌，讓師傅出去推薦，絕對是對於這個品牌的理念、品質以及售後服務都有保證，一台冷氣至少要服務一個客戶5年以上，冷氣安裝公司不會想要銷售一個沒品質的品牌而砸了自己的招牌。」

▲ 2023恐破高溫紀錄！熱浪席捲帶動冷氣清洗需求，月薪10萬仍缺工。（圖／Tasker找師傅提供）
▲家電行老闆娘表示，現在安裝冷氣還是尋找「專業的冷氣安裝公司」才是王道，民眾對於售後服務比較有保障。（圖／Tasker找師傅提供）
酷熱夏天等不到維修超難熬！買冷氣必定注意「售後服務」

熊令家電老闆娘也強調：「大家都知道買一台冷氣是要使用7至10年，除了冷氣品牌本身耐用之外，售後服務也是相當的重要，否則冷氣到了夏季壞掉時，要等一兩週的時間，等不到技師來維修檢驗，甚至品牌找來的外包師傅不專業的話，那可就非常的麻煩」。

老闆娘提到「尋找專業的冷氣安裝公司，是給自己買一台冷氣的長遠保障，如果擔心在夏天冷氣維修總是大排長龍的話，民眾在購買冷氣之前就要先詢問清楚售後服務保障，不要再傻傻的買大賣場、連鎖店的冷氣囉」！


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