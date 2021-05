黃明志推出新歌 《You Know Who Is My Father》,MV

《You Know Who Is My Father》主要這首歌想表達富二代囂張現象,惹事生非、揮金如土度日,大家都很辛苦的時候,這些富二代還是很揮霍,講話都很大聲,動不動就拿自己的爸爸出來。

▲黃明志的新歌《You Know Who Is My Father》,描寫富二代囂張跋扈、酒池肉林的狀況。(圖/亞洲通文創提供)

黃明志在MV中扮演富二代,而MV中邀請來的女生們,都是IG人氣正妹,全都擁有傲人的上圍,尤其女主角是馬來西亞的人氣女神陳舒頤,不過黃明志沒有享受到,反而苦了他,他透露:「其實當時候心情非常的緊張,那些人氣正妹穿著比基尼出現,視覺衝擊很震撼,要在片場很認真做好導演工作,所以都要故作鎮定,再來緊張的原因是女朋友也在旁邊,怕女朋友瞄到我眼睛的視線,所以導戲時我都戴著墨鏡。」