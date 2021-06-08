防疫生活對策／疫情宅在家狂用3C打電動也可能打出皮膚病！11種常見皮膚症狀
自五月中以來，全台民眾幾乎關在家，因應不能出門，使用電腦、手機的時間變得更長，不管是要購物、運動、聊天都跟3C產品有密切關係，也有不少民眾在這段時間狂打電動、玩電腦，皮膚科醫師提醒，使用 3C 產品除了要擔心用眼過度、近視外，也可能會出現皮膚症狀！
Heho健康
2021-06-08 12:01:30
狂用滑鼠產生角質增厚的病灶、筆電放大腿造成火逼性紅斑，這些皮膚問題通通跟長時間使用 3C 產品相關，林政賢皮膚科主治醫師林昀萱指出：「『停課不停學』孩子們在家改為線上學習，但待在家的時間變長又不能出去玩，使用 3C 產品玩電動、電腦遊戲的時間跟著也變多，打久了也會出現皮膚症狀。」
快檢視身上皮膚狀況！是不是太常用 3Ｃ所引起
林昀萱列舉常見 11 種可能會有的皮膚問題：
手掌突然出現會痛的紅色腫塊，跟長時間緊握電玩的操縱器使得汗腺發炎有關，治療的方法就是10天不要打電動就會自然痊癒。
- 遊戲機手掌汗腺炎 (PlayStation palmar hidradenitis)：
過度使用電腦、鍵盤、滑鼠也會造成皮膚問題
大拇指的側面出現疼痛水泡，或是角質增厚的顆粒，跟大拇指長時間反覆按壓電玩按鍵有關。尤其使用超過3小時以上，手指還會有其他症狀，例如：肌肉僵硬、水腫、指頭變紅、麻或是刺痛。
- 遊戲機拇指 (PlayStation thumb)：
此外，指甲也有可能甲床分離或是伴隨點狀出血點，且女性出現的機會大於男性。
由於筆電打電動產出的熱能可以高達70度C，而將筆電放在大腿會影響散熱，長時間接觸的結果就會造成局部網狀紅斑跟色素沈積，即使筆電不放在大腿上也要過2~5個月病灶才會慢慢消退。
- 火逼性紅斑 (Erythema ab igne) :
當手掌、手腕、手指頭都有可能因為長時間使用電腦、鍵盤、滑鼠而出現角質增厚的病灶。
- 摩擦皮膚病 (Friction dermatosis) :
女性最怕的「眼周暗沈」也可能出現
玩遊戲很緊張刺激，不斷咬下唇，結果造成下唇流血、潰瘍。
食指或其他手指屈側跟側邊出現無症狀出血紫斑，主要跟電玩操縱器會震動造成的皮下出血有關。
- 遊戲機紫斑 (PlayStation purpura) :
玩電動如果每天超過1個小時，睡眠剝奪的狀況會增加，因而造成眼周暗沈，發生的情況男性會大於女性。
- 眼周暗沈 (Periorbital hyperpigmentation) :
長時間盯著電腦或電視螢幕看的人可能會出現類似酒糟的皮膚症狀，例如臉上產生紅色丘疹跟膿包，且有熱、痛、癢的感覺，但目前沒有明確的證據能證實電磁波會對皮膚造成這樣的影響。
- 螢幕皮膚炎 (Screen dermatitis) :
在雙大腿前側出現單一或多個半圈無症狀水平帶狀凹陷。皮膚和肌肉沒受到影響，只有脂肪萎縮。目前推測跟筆電放大腿，還有電磁波影響脂肪細胞分化有關。
- 脂肪萎縮 (Semicircular lipoatrophy of the thighs) :
在手掌或是大拇指的指腹會有紅疹跟脫屑，指尖也會出現龜裂，主要跟3C產品含有金屬鎳有關。基本上，筆電、滑鼠、平板、遊戲機的最大鎳含量有受到法律的規範，但是如果你使用的時間長，手部濕熱或是「流手汗」，就會讓過敏原容易穿透皮膚，容易形成接觸性皮膚炎。
- 過敏性接觸性皮膚炎 (Allergic contact dermatitis) :
研究：每天打電動時間大於5小時！加劇異位性皮膚炎、氣喘
會讓異位性皮膚炎惡化的原因很多，打電動也是其中一項！研究發現，異位性皮膚炎患者打電動後，皮膚點刺測試(prick test)的反應會增強，體內跟異位性皮膚炎相關細胞激素則會上升。
- 異位性皮膚炎(Atopic dermatitis) :
此外，也有些專家認為使用手機也會讓這些病人的皮膚狀況惡化。文獻指出，每天看電視加打電動的時間大於5小時的話，異位性皮膚炎跟氣喘的狀況會比較嚴重。
林昀萱提醒：「電玩可以當作適當消遣，但玩的時間還是要有所節制。」因為林昀萱分享自己小時候也曾因為放暑假電動玩太久而出現遊戲機拇指，雖然這些皮膚症狀絕大多數只要停止打電動後就會慢慢改善，但如果還是持續又症狀、且不舒服，記得還是請皮膚科醫師進行診治。
文、王芊淩／圖、蘇鈺婷
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫生活對策／疫情宅在家狂用3C打電動也可能打出皮膚病！11種常見皮膚症狀
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