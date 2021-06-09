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死後確診案例頻傳！重症醫揭「4大死因」：很多快速死亡

▲台北市壹電視驚傳一名工程攝影猝死在廁所內，並在事後進行PCR檢驗時呈陽性確診反應。死後確診案例頻傳，引發外界關注。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北市壹電視驚傳一名工程攝影猝死在廁所內，並在事後進行PCR檢驗時呈陽性確診反應。死後確診案例頻傳，引發外界關注。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 16:10:04

台灣近期COVID-19疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增274例本土確診個案，確診個案中新增25例死亡。且近期頻頻傳出死後確診的案例，更讓一般民眾人心惶惶。對此，重症醫黃軒表示，根據《Nature》期刊的研究，這些死後確診者的死因最常見是COVID-19感染、佔了38.5％，尤其「快樂缺氧」症狀是最大宗，往往不是因為死者原本的慢性病狀況，而是缺氧引發的快速死亡。

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▲指揮中心統計至6/09，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/09，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
急診醫黃軒今早在臉書發文表示，全台各地傳出多起染疫後家中暴斃案例，8日連環爆出5起恐怖死亡事件，包括：

1.最年輕的30多歲女子

2.北投水流男屍

3.桃園男子

4.資深記者易小文

5.壹電視攝影師

死後確診案例頻傳，讓檢警、家屬、殯葬人員暴露在高風險中，更讓一般民眾心生疑惑。對此，黃軒醫師解釋，死後確診的現象在去年於美國、英國等爆發社區感染的國家都曾發生過，並已經做了相關的研究。黃軒醫師指出，根據《Nature》今年二月的報導，死後確診者的4大直接死亡原因為：

1.COVID-19感染，是最常見（38.5％）的死因。容易導致患者瀰漫性肺泡損傷，引起了呼吸衰竭而直接死亡。

2.其次是化膿性肺炎（23.1％）。敗血性休克和多重器官衰竭，是化膿性肺部感染最常見的直接死亡原因。

3.肺出血（7.7％）。

4.血栓（7.7％）。

而在最常見的COVID-19感染而死中，黃軒醫師分享德國的研究發現，這些死者絕大多數都身患多種慢性病，例如高血壓、缺血性心臟病和肥胖症等等。但是很多猝死，不是因為死者之前健康狀態或有慢性病狀況引起，而是由COVID19直接引起缺氧，而快速死亡的。

指揮中心今日也表示，目前累計35位到院前死亡，這些病程變化快速的猝死個案中，還是隱形缺氧最有可能，導致家中死亡，且不會有明顯前兆。今天會再配發一萬五千台血氧機下去，未來希望能將確診者都安置到有醫護人員的場所做觀察，避免增加猝死的不幸事件。（編輯：倪浩軒）

▲6月9日全台縣市確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製作）
▲6月9日全台縣市確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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