死後確診案例頻傳！重症醫揭「4大死因」：很多快速死亡

我是廣告 請繼續往下閱讀
急診醫黃軒今早在臉書發文表示，全台各地傳出多起染疫後家中暴斃案例，8日連環爆出5起恐怖死亡事件，包括：
1.最年輕的30多歲女子
2.北投水流男屍
3.桃園男子
4.資深記者易小文
5.壹電視攝影師
死後確診案例頻傳，讓檢警、家屬、殯葬人員暴露在高風險中，更讓一般民眾心生疑惑。對此，黃軒醫師解釋，死後確診的現象在去年於美國、英國等爆發社區感染的國家都曾發生過，並已經做了相關的研究。黃軒醫師指出，根據《Nature》今年二月的報導，死後確診者的4大直接死亡原因為：
1.COVID-19感染，是最常見（38.5％）的死因。容易導致患者瀰漫性肺泡損傷，引起了呼吸衰竭而直接死亡。
2.其次是化膿性肺炎（23.1％）。敗血性休克和多重器官衰竭，是化膿性肺部感染最常見的直接死亡原因。
3.肺出血（7.7％）。
4.血栓（7.7％）。
而在最常見的COVID-19感染而死中，黃軒醫師分享德國的研究發現，這些死者絕大多數都身患多種慢性病，例如高血壓、缺血性心臟病和肥胖症等等。但是很多猝死，不是因為死者之前健康狀態或有慢性病狀況引起，而是由COVID19直接引起缺氧，而快速死亡的。
指揮中心今日也表示，目前累計35位到院前死亡，這些病程變化快速的猝死個案中，還是隱形缺氧最有可能，導致家中死亡，且不會有明顯前兆。今天會再配發一萬五千台血氧機下去，未來希望能將確診者都安置到有醫護人員的場所做觀察，避免增加猝死的不幸事件。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。