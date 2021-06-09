死後確診案例頻傳！重症醫揭「4大死因」：很多快速死亡

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▲指揮中心統計至6/09，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）

× ▲指揮中心統計至6/09，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）

1.COVID-19感染，是最常見（38.5％）的死因。容易導致患者瀰漫性肺泡損傷，引起了呼吸衰竭而直接死亡。

2.其次是化膿性肺炎（23.1％）。敗血性休克和多重器官衰竭，是化膿性肺部感染最常見的直接死亡原因。

3.肺出血（7.7％）。

4.血栓（7.7％）。

▲6月9日全台縣市確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製作）