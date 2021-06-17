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病毒不分政治派系！疫苗「施打關鍵」曝　醫：防止變種株

▲近日也陸續傳出多位長者在接種疫苗後過世的消息，讓民眾對接種疫苗的安全性起疑。而醫師姜冠宇則點出導致施打疫苗而死亡的原因，並勸誡施打疫苗更是能防止台灣出現新的變種株。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲近日也陸續傳出多位長者在接種疫苗後過世的消息，讓民眾對接種疫苗的安全性起疑。而醫師姜冠宇則點出導致施打疫苗而死亡的原因，並勸誡施打疫苗更是能防止台灣出現新的變種株。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 20:23:06

全台抗疫進入後半場，施打疫苗與擴大篩檢成為關鍵，不過如今確診病例已突破1.2萬人，近日更陸續傳出超過16人因接種疫苗後猝逝的消息，其原因是否與疫苗相關尚待離情，但也讓不少民眾憂心疫苗安全性。而醫師姜冠宇則點明會因疫苗死亡是出現「嚴重過敏性休克」，並勸告長輩仍得施打疫苗，不僅是預防重症，更是防止台灣出現新的變種株。

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▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）
醫師姜冠宇在臉書表示，「我們太沉浸在政治攻防裡面了，事實上病毒不分政治派系的」，他認為目前台灣的任務是要更團結，減少疫情之下的假訊息並要有「新敵人」變種株攻擊的心理準備，「台北市是公認最多醫學中心資源，也有完整公立醫院體系應急的地方，尚都應付成這樣，我實在很難想像下次海浪起來，以基層診所或中小醫院為主要體系的中南部會是什麼樣子」。

此外，姜冠宇也舉國外例子解釋疫情期間討論疫苗不良反應是要很小心的，「路透社對於歐洲藥事局EMA的報導，都還為了不當標題而修改過"Astrazeneca shots should be halted over 60" （AZ注射應停止注射超過60歲的民眾），變更為 "AstraZeneca shots have good risk-benefit profile for over 60s, says EMA official "（EMA 官員表示，AZ對 60 多歲的人具有良好的風險效益）」。

▲近日陸續傳出多位長者在接種疫苗後過世的消息，讓民眾對接種疫苗的安全性起疑，對此，前立委、醫師林靜儀就表示，「我無法保證疫苗絕對安全，但是感染武漢肺炎絕對不安全」。（示意圖／《NOWnews今日新聞》）
▲近日陸續傳出多位長者在接種疫苗後過世的消息，讓民眾對接種疫苗的安全性起疑，不過醫師仍建議民眾施打。（示意圖／《NOWnews今日新聞》）
文末，他也解釋「老年人本來死亡率在背景值就高，別國都幫我們走過。你不打，到時還有可能在免疫力不佳的老人身上產生『台灣變異株』，這些外部來的認知作戰，還會出現在台北市防疫記者會的直播留言，不是只有中央的記者會而已，豈可不慎？這才是真正的敵人！」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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