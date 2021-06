病毒不分政治派系！疫苗「施打關鍵」曝　醫：防止變種株

全台抗疫進入後半場,施打疫苗與擴大篩檢成為關鍵,不過如今確診病例已突破1.2萬人,近日更陸續傳出超過16人因接種疫苗後猝逝的消息,其原因是否與疫苗相關尚待離情,但也讓不少民眾憂心疫苗安全性。而醫師姜冠宇則點明會因疫苗死亡是出現「嚴重過敏性休克」,並勸告長輩仍得施打疫苗,不僅是預防重症,更是防止台灣出現新的變種株。

▲新冠肺炎本土感染爆發,5月15日至6月17日累計確診12297例。(圖/NOWnews製表)

醫師姜冠宇在臉書表示,「我們太沉浸在政治攻防裡面了,事實上病毒不分政治派系的」,他認為目前台灣的任務是要更團結,減少疫情之下的假訊息並要有「新敵人」變種株攻擊的心理準備,「台北市是公認最多醫學中心資源,也有完整公立醫院體系應急的地方,尚都應付成這樣,我實在很難想像下次海浪起來,以基層診所或中小醫院為主要體系的中南部會是什麼樣子」。

此外,姜冠宇也舉國外例子解釋疫情期間討論疫苗不良反應是要很小心的,「路透社對於歐洲藥事局EMA的報導,都還為了不當標題而修改過"Astrazeneca shots should be halted over 60" (AZ注射應停止注射超過60歲的民眾),變更為 "AstraZeneca shots have good risk-benefit profile for over 60s, says EMA official "(EMA 官員表示,AZ對 60 多歲的人具有良好的風險效益)」。

▲近日陸續傳出多位長者在接種疫苗後過世的消息,讓民眾對接種疫苗的安全性起疑,不過醫師仍建議民眾施打。(示意圖/《NOWnews今日新聞》)

文末,他也解釋「老年人本來死亡率在背景值就高,別國都幫我們走過。你不打,到時還有可能在免疫力不佳的老人身上產生『台灣變異株』,這些外部來的認知作戰,還會出現在台北市防疫記者會的直播留言,不是只有中央的記者會而已,豈可不慎?這才是真正的敵人!」。(編輯:楊智傑)