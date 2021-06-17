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開啟賣菜之路！熱血老師陳香吟幫老農開創產銷通路

▲熱血老師陳香吟認為，幫老農做服務的同時也是在省思自己，在這個變動的時代，如何能夠心安理得？（圖／陳香吟提供）
▲熱血老師陳香吟認為，幫老農做服務的同時也是在省思自己，在這個變動的時代，如何能夠心安理得？（圖／陳香吟提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-17 23:03:39｜2021-06-17 23:03:54

與其給魚吃，不如教他們如何釣魚！新北市光華國小總務主任陳香吟打破世俗的刻板映像，串連熱血的老師與志工，即便大腹便便之際，仍獨自開著車在蜿蜒的山路奔走，為得就是幫老農、小農開創農產品產銷的通路，連結產地到餐桌最短的距離。

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陳香吟在三峽區插角國小任職學務及輔導主任的期間，發現新北市東眼山上的部分弱勢學童家中長輩，從礦工退休後務農養家餬口，但普遍面臨產量不穩或產地規模不大的窘境，因而缺乏產銷的管道；讓她看到台灣農業的困境，不僅連帶影響下一代的未來，也形成難以翻轉的循環，因此在社群網站成立社團及推廣「青銀共廚計畫」，開啟賣菜之路，定期幫小農送菜到山下給客戶。

陳香吟指出，「青銀共廚」就是希望年輕人下到田地去割菜，割完菜後立刻跟著老農一塊煮他們的家鄉味，其實會讓人對這道菜更有感情；從2018年起有20位熱血的老師一起參與，藉由行動餐車、行動廚房、繪本推動閱讀等實體的活動，增加在地小農的曝光，且每當需要幫忙的時候，很多志工就會挺身而出的跳出來，這就是另外一個互相支持的力量。

陳香吟認為，老農有一種精神是現代人沒有，「很堅持做很小的事情且持續、不會放棄！」因此，幫老農做服務的同時也是在省思自己，在這個變動的時代，如何能夠心安理得？等待一件事情是非常難的一件事情，等待菜成長、小農願意跟著你一起做些友善大地的事情，這都需要等待與傾聽，幫助這老的、小的、弱的，不是因為比人家高尚，而是發現原來生活這樣子才能夠有滋味。

陳香吟從未忘記擔任社會科老師的本質與專業，結合其他志同道合的老師，以「東眼礦工爺爺蔬菜園」為基地，不但親自上山協助規劃菜園，還帶領全家與其他老師擔任「假日志工」，跨越族群與台灣縣市的界線；今年獲得第17屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」的陳香吟，未來希望在新北的萬里區、台中霧峰區、高屏地區及花蓮玉里區推廣「青銀共廚」，讓更多人可就近的參與。

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