開啟賣菜之路！熱血老師陳香吟幫老農開創產銷通路

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳香吟指出，「青銀共廚」就是希望年輕人下到田地去割菜，割完菜後立刻跟著老農一塊煮他們的家鄉味，其實會讓人對這道菜更有感情；從2018年起有20位熱血的老師一起參與，藉由行動餐車、行動廚房、繪本推動閱讀等實體的活動，增加在地小農的曝光，且每當需要幫忙的時候，很多志工就會挺身而出的跳出來，這就是另外一個互相支持的力量。
陳香吟認為，老農有一種精神是現代人沒有，「很堅持做很小的事情且持續、不會放棄！」因此，幫老農做服務的同時也是在省思自己，在這個變動的時代，如何能夠心安理得？等待一件事情是非常難的一件事情，等待菜成長、小農願意跟著你一起做些友善大地的事情，這都需要等待與傾聽，幫助這老的、小的、弱的，不是因為比人家高尚，而是發現原來生活這樣子才能夠有滋味。
陳香吟從未忘記擔任社會科老師的本質與專業，結合其他志同道合的老師，以「東眼礦工爺爺蔬菜園」為基地，不但親自上山協助規劃菜園，還帶領全家與其他老師擔任「假日志工」，跨越族群與台灣縣市的界線；今年獲得第17屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」的陳香吟，未來希望在新北的萬里區、台中霧峰區、高屏地區及花蓮玉里區推廣「青銀共廚」，讓更多人可就近的參與。