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印度變種病毒有可能在台灣嗎？疫苗能擋？怕猝死要打嗎？招名威詳解

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-06-23 20:00:00

近日傳出台人隱瞞印度工作史，在澳門被驗出印度變種病毒確診的消息，讓許多國人相當緊張，深怕該名案例是否有可能在前往澳門之前，已在台灣散波病毒。另一方面疫苗擋不擋得住印度變種病毒，民眾也相當關切。中原大學教授/毒物理學專家招名威一一說明。

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台灣有印度變種病毒嗎？專家：特性來看不大可能

對於印度變種病毒是否有可能已經在台灣國內默默傳開，招名威教授表示較不擔心，此變種病毒因S蛋白結構變異點為P681R，使得具有發病率高、感染速度快的特點，相較英國變種病毒速度約莫快了50%之多，若在台灣有傳播的情況，台灣恐怕早已大爆發，且醫療量能也早已癱瘓，以現況來看暫且不必過度擔心。

#武漢肺炎 #新冠肺炎 #印度變種病毒 #新冠疫苗 #AZ疫苗 #BNT疫苗
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印度變種病毒若真入侵，疫苗擋得住嗎？

除了印度變種病毒是否在台傳播外，民眾也相當關注疫苗是否擋得住，面對印度變種病毒BNT、AZ到底哪個比較好？對此招名威教授表示，以《Nature》期刊的數據來看，BNT和AZ若只有施打一劑，三週後保護力都只有33%，打了第二劑之後AZ的保護力為60%，BNT為88%。

面對此新變種病毒、疫苗不同，保護能力確實會有所影響，但對人體而言其實差異並不大，不論是BNT疫苗或是AZ疫苗，都有一定強度的保護力，都有副作用，都還是一樣會有染疫的風險，遇上病毒都一樣可能染疫，並非打BNT的人碰到病毒就不會染疫，疫苗作用的主要重點在於避免重症、死亡。

施打疫苗如取得盾牌一般，60公分寬的盾牌和88公分寬的盾牌確實有所差異，但一樣都可以擋子彈，也一樣都有可能被子彈打到，重點在有什麼盾牌先拿什麼盾牌，並作好防疫閃避子彈，而非手無寸鐵的暴露在戰場上造成重傷。

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防範疫情爆發，疫苗是最好的主動性預防！

招名威教授表示，疫情之下不論是否為印度變種病毒，施打疫苗絕對是最重要的「主動性預防」，印度變種病毒是否真能持續擋在國境之外不得而知，能做的就是作好防疫、盡快提升接種率達群體免疫，此舉才是最安全的，以避免印度變種病毒如這次疫情在台灣突然爆發，將導致措手不及。

接種後猝死頻傳打不打？專家：應專注在避免風險

不過最近施打疫苗的速度有稍緩的趨勢，近日施打疫苗後猝死的案件頻傳，導致施打率下降。對此招名威教授表示，雖然死亡數字日日增加，但其實每天也有其他人過世，包括車禍、其他疾病等，民眾會恐慌主要是因為事情正倍受關注、新聞不斷報導，形成過度聚焦。且回到疫苗來看，台灣施打疫苗後死亡約每百萬人有20人在施打疫苗後死亡的，其實比國外低了很多，與法國、韓國相比差約2倍，與挪威相比約８倍。

招名威教授提醒，疫苗確實有可能形成不良反應導致猝死，但目前所看到的死亡案例是否真為疫苗所致還有待研究、釐清，重要的是民眾在施打疫苗時，如何同時避免血栓等不良反應，以及避免其他更有可能形成猝死的原因。例如慢性病、腎臟病、心臟病、自體免疫疾病等族群，在施打前就應先與醫師進行詳細的討論，包括當前身體狀況、用藥情況、是否停藥、如何停藥等。而天氣炎熱、施打地點不佳也可能是形成猝死的危險因素，建議應時時留意補充水份，並留意施打疫苗的環境為佳。

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