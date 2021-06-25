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Juke改成這樣超帥的，Nissan推出Juke Rally Tribute Concept

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-25 12:55:20

Nissan為慶祝240Z在1971年奪下Safari Rally賽冠軍及參與2021年賽事，推出以當年240Z為設計靈感的Juke Rally Tribute Concept，濃厚的越野風格與粗壯身軀，讓原本以非常獨特的Juke更顯特別。

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1971年Nissan 240Z獲得Safari Rally賽冠軍，50年後為因應參與該賽事Nissan推出以當年240Z賽車作為設計靈感與配色的Juke Rally Tribute Concept。

新世代Juke先天就以延續舊款分離式燈組設計搭配V-Motion水箱護罩而獨樹一格，也符合小型跨界休旅所訴求的個性化。在此基礎下Nissan因應賽事替Juke Rally Tribute Concept於引擎蓋處配置霧燈，另外也換上彰顯越野氣息的前後防刮下護飾板，輪拱處也透過防刮飾板營造出寬體視覺感受，而後擋也拆除來放置備胎。至於動力方面Juke Rally Tribute Concept將會配置油電系統，利用電能較高的扭力峰值與輸出特性來提升車輛加速反應，同時也遵循及符合品牌電能化策略。

Nissan Juke Rally Tribute Concept設計與配色靈感來源是當年240Z賽車。
Nissan Juke Rally Tribute Concept設計與配色靈感來源是當年240Z賽車。
防刮下護飾板、寬體輪拱與備胎放置後擋等設計，讓Juke Rally Tribute Concept擁有相當狂野感受。
防刮下護飾板、寬體輪拱與備胎放置後擋等設計，讓Juke Rally Tribute Concept擁有相當狂野感受。
動力將採用油電系統，利用電能輸出特性來提升表現。
動力將採用油電系統，利用電能輸出特性來提升表現。
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