長輩一定要打疫苗！陳其邁催種請出「師公級」醫界大老

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今年已高齡81歲的楊建芳是高雄榮總第二任院長，在2000年院長任內興建頂樓設有直升機停機坪的急診大樓，以利外島居民緊急空中運送醫療所需，並在2003年台灣面臨SARS侵襲時，率先在醫院急診室外設置篩檢站等防護措施，得以使該院未遭SARS侵入。
楊建芳表示，他已經退休16年，算是老年人了，也已經打了一劑AZ，第一天除了打的部位有點痛以外，沒有什麼感覺，第二天感覺好像要發燒，加上身體稍微有點疲倦，就吃了一顆普拿疼，之後就沒有其他特別反應，反應算是輕微，大部分老年人出現的副作用大概70-80%都跟他類似，有些人則在第二天有一點發冷、發熱，但大部分到第三天以後都會變好。
楊建芳說，這次出來一方面想鼓勵和他一樣算是老年人的族群，多多去打疫苗，打疫苗的好處大家都知道，尤其是老年族群重症比較多，打了疫苗後雖難免會碰到不良反應，但若感染，變成重症的機會就非常非常少，最近聽到很多老年族群死亡，但事實上應該和疫苗無直接關係，可能是本身身體狀況的緣故，還是希望和他一樣老年的朋友，如果現在活動力還是比較強，還想出去走一走，真的趕快去打疫苗，一定有幫助，鼓勵大家，趁現在有疫苗可以打的時候，大家都出來打一打吧。
衛生局簡任技正潘炤穎也指出，高雄市各類公費接種對象的成果，目前開放到75歲以上長者及孕婦接種，總共的符合資格人數是35萬人，累計到目前為止接種了21萬7千人，接種率62%，最近可能因為高雄市每天大雨小雨不斷，對民眾接種意願都有實質影響。
陳其邁強調，這就是今日為什麼要請師公出馬，鼓勵大家施打疫苗的原因，「外面在講的一些有的沒的，說打下去會怎樣，四處傳遞一些似是而非的消息」，其實在疫情傳播的時候，不正確的資訊都會干擾到防疫，防疫期間我為人人、人人為我，把自己風險減到最低就是防疫尖兵，感謝楊院長特別出馬，楊院長、專家講的話要聽，疫苗輪到你、你就去打。
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