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長輩一定要打疫苗！陳其邁催種請出「師公級」醫界大老

▲高雄市長陳其邁為提高長輩疫苗施打率，特別請高雄「師公級」醫界大老，前高雄榮民總醫院前院長楊建芳出山現身說法。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁為提高長輩疫苗施打率，特別請高雄「師公級」醫界大老，前高雄榮民總醫院前院長楊建芳出山現身說法。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-29 17:42:03｜2021-06-29 18:13:28

高雄市7月2日起將開放72歲以上長輩接種莫德納疫苗，因近期陸續傳出多起長輩死亡的事件，全台的疫苗接種似乎因此出現緩打潮，為此，高雄市長陳其邁今（29）日特別請出高雄醫界「師公級」的醫界大老，今年已高齡81歲的高雄榮民總醫院前院長楊建芳現身說法，呼籲長輩朋友儘早接種疫苗，降低重症死亡率。

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高雄市在7月1日上午拿到配發的莫德納疫苗後，下午1點起就開放75歲以上長輩補打疫苗，7月2日至4日正式開放72至74歲的長輩，以及55歲的原住民施打疫苗，但是近期全台似乎陸續出現疫苗緩打潮，高雄市長陳其邁指出，在昨天市府的專家會議中，四大醫學中心的院長都大聲疾呼長輩一定要打疫苗，所以今天就將高雄醫界大老，師公級的楊建芳院長請來防疫記者會，鼓勵各位長輩一定要接種疫苗。

▲高雄市在7月1日上午拿到配發的莫德納疫苗後，下午1點起就開放75歲以上長輩補打疫苗，7月2日至4日正式開放72至74歲的長輩，以及55歲的原住民施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市在7月1日上午拿到配發的莫德納疫苗後，下午1點起就開放75歲以上長輩補打疫苗，7月2日至4日正式開放72至74歲的長輩，以及55歲的原住民施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）
今年已高齡81歲的楊建芳是高雄榮總第二任院長，在2000年院長任內興建頂樓設有直升機停機坪的急診大樓，以利外島居民緊急空中運送醫療所需，並在2003年台灣面臨SARS侵襲時，率先在醫院急診室外設置篩檢站等防護措施，得以使該院未遭SARS侵入。

楊建芳表示，他已經退休16年，算是老年人了，也已經打了一劑AZ，第一天除了打的部位有點痛以外，沒有什麼感覺，第二天感覺好像要發燒，加上身體稍微有點疲倦，就吃了一顆普拿疼，之後就沒有其他特別反應，反應算是輕微，大部分老年人出現的副作用大概70-80%都跟他類似，有些人則在第二天有一點發冷、發熱，但大部分到第三天以後都會變好。

▲依據疾管署資料顯示，80歲以上的年長者若罹患COVID-19，重症率高達43%，致死率達26.9%。（圖／高雄市政府提供）
▲依據疾管署資料顯示，80歲以上的年長者若罹患COVID-19，重症率高達43%，致死率達26.9%。（圖／高雄市政府提供）
楊建芳說，這次出來一方面想鼓勵和他一樣算是老年人的族群，多多去打疫苗，打疫苗的好處大家都知道，尤其是老年族群重症比較多，打了疫苗後雖難免會碰到不良反應，但若感染，變成重症的機會就非常非常少，最近聽到很多老年族群死亡，但事實上應該和疫苗無直接關係，可能是本身身體狀況的緣故，還是希望和他一樣老年的朋友，如果現在活動力還是比較強，還想出去走一走，真的趕快去打疫苗，一定有幫助，鼓勵大家，趁現在有疫苗可以打的時候，大家都出來打一打吧。

▲陳其邁呼籲，醫師、專家講的話要聽，不要聽外面講的一些有的沒的，說打下去會怎樣，四處傳遞一些似是而非的消息，這些不正確的資訊都會干擾到防疫。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁呼籲，醫師、專家講的話要聽，不要聽外面講的一些有的沒的，說打下去會怎樣，四處傳遞一些似是而非的消息，這些不正確的資訊都會干擾到防疫。（圖／高雄市政府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎也指出，高雄市各類公費接種對象的成果，目前開放到75歲以上長者及孕婦接種，總共的符合資格人數是35萬人，累計到目前為止接種了21萬7千人，接種率62%，最近可能因為高雄市每天大雨小雨不斷，對民眾接種意願都有實質影響。

陳其邁強調，這就是今日為什麼要請師公出馬，鼓勵大家施打疫苗的原因，「外面在講的一些有的沒的，說打下去會怎樣，四處傳遞一些似是而非的消息」，其實在疫情傳播的時候，不正確的資訊都會干擾到防疫，防疫期間我為人人、人人為我，把自己風險減到最低就是防疫尖兵，感謝楊院長特別出馬，楊院長、專家講的話要聽，疫苗輪到你、你就去打。

▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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