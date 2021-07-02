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感染鼻竇、腦部、肺部及皮膚，症狀包含鼻塞、眼睛及臉頰腫脹等
白黴菌感染症是一種嚴重的黴菌感染疾病，一般而言並不常見，但會發生在免疫功能不良的患者，其中包含造血幹細胞移植、實體器官移植、血液惡性腫瘤和未受控制的糖尿病，由人類吸入空氣中黴菌的孢子所造成。白黴菌會感染人類的鼻竇、腦部、肺部及皮膚等部位，病患會出現鼻塞、眼睛及臉頰腫脹等症狀。感染後，若不及時治療，白黴菌將快速擴散，導致患者死亡。傳統上，白黴菌病是以組織病理學檢查、培養或輔佐電腦斷層掃描來診斷，但上述檢測方法可能有時效與敏感性的問題，因此近年來有越來越多的臨床單位使用PCR的方法，來解決上述的問題。
中榮感染科引進可以檢測毛黴菌感染症的核酸檢測試劑，劉伯瑜表示，國外的研究顯示PCR的敏感性及專一性可高於9成以上，能夠快速地診斷出白黴菌感染病，更早的開始適當的治療。台灣面臨COVID-19的挑戰，是否也將有相關黴菌感染症或其他伺機性傳染疾病的發生，需要我們齊心以高科技的前瞻思維，一起守護台灣。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 白黴菌感染症致死率高 中榮超前部署快速診斷
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