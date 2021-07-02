COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

白黴菌感染症致死率高　中榮超前部署快速診斷

白黴菌感染症致死率高　中榮超前部署快速診斷
白黴菌感染症致死率高　中榮超前部署快速診斷

健康醫療網

2021-07-02 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】 新冠肺炎疫情隨著疫苗的問世及接種率的提高，許多國家的疫情已逐漸獲得控制。然而在南亞的印度地區，爆發了第二波的COVID-19疫情，至目前為止COVID-19的確診病例已超過2800萬例，死亡人數達33.7萬例。不僅如此，在COVID-19第二波疫情的同時，也出現了白黴菌感染症的爆發。至今年5月底為止，印度白黴菌感染症病例已達9000多例，死亡率高達50％。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中榮總感染科主任劉伯瑜與中興大學生科院老師林琦然共同研究發現，這次印度爆發的高致死率白黴菌感染症（又稱白黴菌感染症）。造成白黴菌症之主要感染黴菌為白黴菌門（Mucoromycota），其中包含大家比較常聽到的麵包霉Rhizopus、Mucor Lichtheimia，與比較罕見的Apophysomyces、Cunninghamella、Rhizomucor Saksenaea等。這些真菌是常見的環境腐生真菌，在土壤、腐爛水果或蔬菜及動物屍體及糞便中都可以發現它們的蹤跡。因麵包上面的Rhizopus及Mucor黴菌的孢子囊及孢子通常是灰色或黑色，故此類真菌有時候被會誤稱為黑黴菌。

感染鼻竇、腦部、肺部及皮膚，症狀包含鼻塞、眼睛及臉頰腫脹等

白黴菌感染症是一種嚴重的黴菌感染疾病，一般而言並不常見，但會發生在免疫功能不良的患者，其中包含造血幹細胞移植、實體器官移植、血液惡性腫瘤和未受控制的糖尿病，由人類吸入空氣中黴菌的孢子所造成。白黴菌會感染人類的鼻竇、腦部、肺部及皮膚等部位，病患會出現鼻塞、眼睛及臉頰腫脹等症狀。感染後，若不及時治療，白黴菌將快速擴散，導致患者死亡。傳統上，白黴菌病是以組織病理學檢查、培養或輔佐電腦斷層掃描來診斷，但上述檢測方法可能有時效與敏感性的問題，因此近年來有越來越多的臨床單位使用PCR的方法，來解決上述的問題。

中榮感染科引進可以檢測毛黴菌感染症的核酸檢測試劑，劉伯瑜表示，國外的研究顯示PCR的敏感性及專一性可高於9成以上，能夠快速地診斷出白黴菌感染病，更早的開始適當的治療。台灣面臨COVID-19的挑戰，是否也將有相關黴菌感染症或其他伺機性傳染疾病的發生，需要我們齊心以高科技的前瞻思維，一起守護台灣。

資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp

（文章授權提供／優活健康網）



資料來源：健康醫療網 白黴菌感染症致死率高　中榮超前部署快速診斷

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
0%100%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
87.1%12.9%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.05%81.95%
2021-06-29-2021-07-03
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀