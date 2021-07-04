中東3國疫苗接種率高　接種輝瑞或國藥情況卻大不同

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主要施打輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）疫苗的以色列，一半以上的人口已接種了2劑mRNA疫苗，新增確診病在早前明顯下降，但受到Delta變種病毒的影響，確診病例再次上升，但疫苗對重症、死亡擁有保護力，讓醫療系統免於崩潰。
《華爾街日報》報導，以色列衛生官員6月底表示，新增的確診病例感的大多為Delta變種病毒株，當局決定延後開放外國旅客入境的時間至8月1日，並重新要求市內配戴口罩。
阿聯酋去年12月開始提供中國國藥（Sinopharm）研製的新冠疫苗，今年4月開始擴大提供輝瑞疫苗。5月阿聯酋再度爆發疫情，不少確診者已完成2劑國藥疫苗注射。當局發現一些民眾在接種疫苗後沒有產生足夠抗體，決定追打第三劑疫苗。
阿聯酋每100人接受的新冠疫苗劑量穩居世界第一，當地的新增病例也在1月的高峰下降，5月開始維持每日1千例左右得水平，疫情呈現趨緩卻未能繼續下降的窘境。為防治疫情擴大，阿聯酋上個月宣布完成2劑國藥疫苗的民眾，可以追打輝瑞作為加強劑。
《美國醫學會雜誌》（JAMA）5月底曾發表一項由中國國家重點研發項目支持、中國生物技術集團（CNBG）子公司贊助、阿聯酋阿布達比衛生服務公司（SEHA）與中國研究團隊合作的研究報告，阿聯酋對國藥疫苗進行了大規模第三期臨床試驗，納入3.1萬名參與者，數據顯示，接種疫苗者均未出現重症，種代號為WIV04和HB02的國藥疫苗效力分別為72.8%、78.1%。
另一個大量使用中國製疫苗的巴林近期新增病例也因為Delta變種病毒再度攀升，5月下旬的感染率更創下疫情以來的歷史新高。5月29日巴林新增3273例確診，當時176萬人口的巴林已經有超過91.1萬人接種第一劑疫苗。
《華爾街日報》6月報導，由於缺乏國藥集團的公開臨床數據，試驗數據不足，全球對中國疫苗有效性一直感到擔憂。幾個主要使用國藥疫苗的國家，包括巴林、阿聯酋還有塞席爾都在研擬調整疫苗追打計畫。《CNBC》報導指，巴林決定追打第三劑國藥疫苗，並提供輝瑞疫苗給較脆弱的族群，例如50歲以上的長者。
雖然中國疫苗效力和Delta變種病毒的問題持續受到各界關注，但亞太臨床微生物和傳染病學會會長坦比亞（Paul Tambyah）認為，不需要特別擔憂中東國家的疫情，因為很多確診者都是尚未接種疫苗的人，而中東的情況也反應出，群體免疫的街種率恐怕比現在各界認為的70%至80%要來得更高。
坦比亞表示，高疫苗接種率不代表群聚感染會完全消失，只要病毒繼續在全世界流竄、各國開放邊境，在未接種疫苗的人口中仍有可能爆發感染，特別是無法接種疫苗的兒童。目前還未有中國疫苗與mRNA疫苗進行效力比較的科學研究，但明顯可見的是Delta病毒擁有極大的傳播能力，只有把疫苗接種率提高才能夠有效防範。
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