解封準備好了？學者借鏡英國　台灣應看抗體陽性率

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台大公衛學者陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，台灣的RT值已經連續一個月小於1，解封指數來到0.4，已經達到解封的條件，而RT值指的是「有效再生數」（Effective reproductive number），是以病毒最一開始在還未有防疫政策、疫苗等外力介入下的個案可傳染人數R0值為基準，其中T指的就是「時間」，在接種的疫苗、已康復帶有抗體的人數數量增多後，小於一代表病毒可傳染人數不足1人，如果能持續維持，那疫情就能完全控制。
「國人要有一個觀念，不可能期待確診人數歸零。」陳秀熙強調，目前疫情還在全球流行，即使是解封之後，有大規模人流移動的市場等場所還是需要維持定期採檢，雖然台灣目前有解封條件，但是從去年民眾從大規模的「報復性消費」來看，要確保疫情不捲土重來，需要不同的防疫政策！他建議，第一大原則就是人流要全面減半，餐廳、百貨商場，都要恢復實施梅花座與人流控管，更重要的是如電影院、展演廳等密閉場所，除了全程戴口罩、量體溫是基本，環境消毒、通風設備和空氣過濾更需要注意。
中研院生醫所兼任研究員何美鄉接受《NOWnews今日新聞》訪問時則以英國為借鏡。她提到，英國即將全面解封，然而他們的每日確診人數仍高達上萬，「儘管數字看來駭人，不過，英國還真的有一些趨勢符合可以解封的條件。」
何美鄉指出，「英國自7月以來每日確診人數明顯的持續下降，若沒有回彈的狀況，那絕對有解封的條件。」雖然英國從5月開始再度爆發國內感染，儘管如此，他們的住院的人數並沒有增加，這些都仰賴英國的疫苗高接種率，還有高度的全民抗體陽性率，達到80%。
反觀目前的台灣，疫苗接種率和英國完全不能比，英國在65歲以上長者接種率接近100％，台灣75歲以上長者僅53%接種，而65到74歲更低，只有11%，就算是成人，英國在7月第一劑的接種率有67.5％，兩劑都已施打的更已達人口數的一半。
除此之外，何美鄉還點出一項重點：「英國掌握了重要解封數據，他們有相當高的全民抗體的陽性率！」以今年3月的資料來看，全民血清抗體陽性率為54.5％，其中24.3％源於自然感染，也就是感染後自行痊癒康復，可能為輕症或是無症狀感染者，加上疫苗施打，英國有80％的抗體陽性率，解封上當然有信心。
不過，由於台灣沒有調查全民抗體陽性率，僅以疫苗施打與否的接種率進行評估。何美鄉說：「指揮中心每天公布一堆數字嚇死人，但是篩出來的大部分都不是病人。」到底有多少人是需要進入ICU的重症？有多少人根本沒有症狀？或是有多少人只是流鼻水而已？如果大部分都是可以忍受的，很輕微的症狀，那台灣解封理論上沒有問題。
全國三級警戒一延再延，眼看倒數一周，陳時中也鬆口，國內病例數持續下降，不明感染源的病例也只剩10例還在疫調中，希望在12日後有好的預防措施，才能走向比較開放的路，言外之意解封在即，台灣到底準備好了沒？也仰賴每一個國民是否持續嚴守防疫規範。
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