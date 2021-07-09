細菌塵蟎都怕它！Persil寶瀅四合一螺旋丸好市多會員盛讚

全台民眾再熟悉不過的炎炎夏日已經來臨，炎夏帶來的高溫暑氣，再加上各地疫情尚未完全緩解，令人不禁開始擔心衣物、織品沾染上的細菌、病菌不斷滋生，或是出現源源不絕的蟎蟲、過敏原，以及難以祛除的汗臭、髒污；究竟該如何將清潔衣物的例行公事，以最輕鬆、便利的方式，達到抗菌防蹣、淨垢除臭的效果，鐵定是今夏人人都想一探究竟的重要課題。





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▲全台民眾再熟悉不過的炎炎夏日已經來臨。（圖／shutterstock）

× ▲全台民眾再熟悉不過的炎炎夏日已經來臨。（圖／shutterstock）

聚集數十萬網友的美式賣場好市多相關臉書社團，可說是超級實用的購物參考指標，並能準確掌握任何新產品、優惠資訊的第一手消息。近來全民投入「抗疫」行動，有不少網友發文分享推薦或詢問好市多居家防疫好物，其中「Persil 寶瀅 全效能4合1洗衣膠囊」就多次成為話題主角；有網友表示，前往costco補貨各種物資時，看到這盒四合一洗衣膠囊，比較後發現有99%抗菌以及防蟎等多種功效，好像很適合懶人用，而且長相十分特別，於是想詢問廣大網友的使用經驗和建議。





▲網友在社團發文請教廣大網友對於Persil寶瀅洗衣膠囊的看法，意外引發熱烈討論。（圖／擷取自FB）

× ▲網友在社團發文請教廣大網友對於Persil寶瀅洗衣膠囊的看法，意外引發熱烈討論。（圖／擷取自FB）

沒想到此文一PO，立馬釣出許多Persil寶瀅洗衣膠囊的忠實愛好者，大力讚賞4合1洗衣膠囊99%抗菌又防蟎，且清新香味恰到好處，味道很好聞，還洗得很乾淨；也有網友表示，Persil 寶瀅洗衣膠囊使用很方便，小小一顆拿出來直接丟進洗衣機就好，不怕沾手，清潔效果也不錯，多種功效濃縮成一顆，家裡不用擺好幾盒不同功效的洗衣粉，省下許多空間。





▲Persil 寶瀅洗衣膠囊使用方便，多種功效節省空間，深得網友喜愛。（圖／擷取自FB）

× ▲Persil 寶瀅洗衣膠囊使用方便，多種功效節省空間，深得網友喜愛。（圖／擷取自FB）

此外，網友也提到，Persil 寶瀅 全效能4合1洗衣膠囊適合時常看心情使用洗衣精，或是不太會拿捏洗衣精劑量的朋友，因為洗劑用量太多反而會讓衣物洗不乾淨，衣物上殘留的洗劑也容易引起皮膚過敏，所以將去污力、99%抗菌、除臭、防蟎4種效果融合為一顆的洗衣膠囊，就能化解無法拿捏洗衣精劑量的困擾。





▲Persil 寶瀅 全效能4合1洗衣膠囊適合時常看心情使用洗衣精，或是不太會拿捏洗衣精劑量的朋友。（圖／資料照片）

× ▲Persil 寶瀅 全效能4合1洗衣膠囊適合時常看心情使用洗衣精，或是不太會拿捏洗衣精劑量的朋友。（圖／資料照片）

這款因造型特殊，被網友戲稱為「螺旋丸」的Persil寶瀅全效能4合1洗衣膠囊，是好市多近期上市洗衣新品，也是市面上唯一一款4環洗衣膠囊，上市短短幾個月即站上熱銷排行榜。不同於以往2環或是3環的洗衣膠囊，4合1洗衣膠囊一顆即擁有99％抗菌、防蟎以及淨垢去污、除臭等效用，在洗淨的過程中還能同時呵護衣物與織物；而且使用方式非常簡單，先將Persil寶瀅全效能4合1洗衣膠囊放入洗衣機底部，再將整籃髒衣服放入洗衣機，按下啟動開始清洗，就能輕鬆撂倒污漬、細菌、塵蟎、臭味等惱人問題，相當方便又省時，無須再擔心蟎蟲、細菌來叨擾！





▲這款因造型特殊，被網友戲稱為「螺旋丸」的Persil寶瀅全效能4合1洗衣膠囊，是好市多近期上市洗衣新品，也是市面上唯一一款4環洗衣膠囊。（圖／資料照片）