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小資族牽新車！「1理由」想花錢租室內停車　過來人急勸

▲網友透露自己剛牽新車，雖然有免費室內停車位可停，仍在猶豫是否要花錢租室內地下停車位，引發討論。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友透露自己剛牽新車，雖然有免費室內停車位可停，仍在猶豫是否要花錢租室內地下停車位，引發討論。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 22:13:59

正所謂「五子登科」，除了買房之外，買車也是許多民眾的目標之一，躋身有車一族感覺就像是解鎖了一個人生成就。有位網友透露自己最近剛買新車，目前住家旁也有免費停車場可停，但仍在猶豫是否要年繳4萬2租金另租室內地下停車位。問題一出掀起討論，許多過來人紛紛給予建議。

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原PO在Mobile01討論區發文，透露自己是小資族，最近準備購入約70萬的歐系小車。目前住家附近已經有免費停車場可以使用，但原PO強調自己「本身應該是滿愛車的」，所以正在考慮另租距離差不多的地下室內停車場，只是這樣一來就要月付3500租金，換算下來也是筆不小開支。原PO最後請教大家，「你們會怎麼選？」

▲有人點出關鍵在於「汽車是否為生財工具」和「薪水是否承擔保養費用」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝《Pixabay》）
▲剛買新車該停免費的室外停車場，或是花錢另租市內地下停車場呢？（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝《Pixabay》）
而多數網友都認為既然已經有免費的可以停，便無須再另租車位，「年繳42000租金，一年52週，省下來夠你週週洗車＋打蠟了」、「2百萬的車也是天天在外面曬太陽」、「有免費的～當然是停免費的啊！新車也只是交通工具而已，不用太寶貝。變成車奴就不好了」、「平價車想都不用想，選免費的。5年過去了發現花20萬停車你絕對會後悔」、「會選70萬的車自然是經濟取向的，一個月省個3500拿來加油可能都有剩」。

但也有不少網友建議「第一年，地下室」、「3年內新車要停，以後才考慮不停」、「新車多寶貝一下，不讓風吹日曬」、「我從第二台車起，一直以來住家與公司都有租室內停車位，車況明顯比第一台車丟路邊都來得好」、「雖然錢多花了點，但是看到車子美美的，開出去心情也會比較好」。（編輯：倪浩軒）

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