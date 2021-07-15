小資族牽新車！「1理由」想花錢租室內停車 過來人急勸
正所謂「五子登科」，除了買房之外，買車也是許多民眾的目標之一，躋身有車一族感覺就像是解鎖了一個人生成就。有位網友透露自己最近剛買新車，目前住家旁也有免費停車場可停，但仍在猶豫是否要年繳4萬2租金另租室內地下停車位。問題一出掀起討論，許多過來人紛紛給予建議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 22:13:59
原PO在Mobile01討論區發文，透露自己是小資族，最近準備購入約70萬的歐系小車。目前住家附近已經有免費停車場可以使用，但原PO強調自己「本身應該是滿愛車的」，所以正在考慮另租距離差不多的地下室內停車場，只是這樣一來就要月付3500租金，換算下來也是筆不小開支。原PO最後請教大家，「你們會怎麼選？」
而多數網友都認為既然已經有免費的可以停，便無須再另租車位，「年繳42000租金，一年52週，省下來夠你週週洗車＋打蠟了」、「2百萬的車也是天天在外面曬太陽」、「有免費的～當然是停免費的啊！新車也只是交通工具而已，不用太寶貝。變成車奴就不好了」、「平價車想都不用想，選免費的。5年過去了發現花20萬停車你絕對會後悔」、「會選70萬的車自然是經濟取向的，一個月省個3500拿來加油可能都有剩」。
但也有不少網友建議「第一年，地下室」、「3年內新車要停，以後才考慮不停」、「新車多寶貝一下，不讓風吹日曬」、「我從第二台車起，一直以來住家與公司都有租室內停車位，車況明顯比第一台車丟路邊都來得好」、「雖然錢多花了點，但是看到車子美美的，開出去心情也會比較好」。（編輯：倪浩軒）