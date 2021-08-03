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資方拿紓困抵薪資！時力要求政府保障勞工權益

▲行政院擴大紓困4.0補助範圍，但傳出有資方領取「一次性薪資補貼」與「就安基金生活補貼」共4萬元後，再將紓困補助扣抵薪資轉發給勞工。（圖／行政院提供）
▲行政院擴大紓困4.0補助範圍，但傳出有資方領取「一次性薪資補貼」與「就安基金生活補貼」共4萬元後，再將紓困補助扣抵薪資轉發給勞工。（圖／行政院提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-03 12:18:33

政院5月底通過「紓困4.0」降低新冠肺炎疫情對產業與民生衝擊。不過，時代力量立院黨團接獲陳情指出，有資方領取「一次性薪資補貼」與「就安基金生活補貼」共4萬元後，再將紓困補助扣抵薪資轉發給勞工。時力要求主管機關應發出函示，明令紓困補助不得扣抵薪資，以保障勞工權益。

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時力立院黨團今日舉行「薪資依法直接給予，紓困補助不應抵扣」記者會，黨團總召邱顯智表示，近來接獲不少勞工陳情，在雇主領取了4萬元補助後，竟然在轉交過程中被扣抵勞工薪資，最後只剩下1萬元，主管機關若不主動查緝，不願處理補助是否能夠扣抵薪資，員工領不到紓困，這樣狀況政府不去負查緝的責任，讓政府美意大打折扣。

時力黨團幹事長王婉諭委員表示，薪資是不能用紓困補助金額折抵，必須全額給付給勞工。《勞動基準法》第 22 條即明訂工資應全額給付給勞工，從勞動法的角度分析，由於月薪制勞工的日薪是以月薪除以30作為計算標準，也就是說，每日薪資都是平均後的薪資，不是只有上班日才有薪資，即便處於停業狀態，雇主也應該照實給付假日工資，對此勞動部也早有函釋。業者應把4萬元補助連同假日出勤的薪資一起給勞工才合理。

時力黨主席、黨團副總召陳椒華表示，正因紓困補助採用雇主轉發的形式，才會導致這樣的問題。對於政府來說，由雇主轉發方便又快速，但對於勞工而言，實際上領不到紓困補助是生計問題。但當爭議發生時，政府如果又主張這是勞資之間的問題無法介入，等於讓勞工求助無門。她要求政府應發出函示，明令補助不得抵扣薪資，保障勞工權益。

行政院教育科學文化處參議王欄蓁回覆表示，各部會於紓困方案中訂有須知，建議各部會明訂紓困補助不能扣抵薪資，而雇主若領取補助後未轉發給勞工，這將會涉及刑事責任，但仍須就個案狀況做後續處理。

國發會專員簡劭騏表示，針對員工一次性薪資的補貼與就安基金補助，不建議扣抵薪資，應該要直接給勞工；但是否由國發會統一發出函示須知，明訂補助不能扣抵薪資，他表示會將意見帶回內部研議。

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