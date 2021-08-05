宅家怕熱族注意！冷氣狂吹電費爆錶　糊矇指數恐也跟著爆

時序進入夏日，氣溫持續飆高，用電量屢屢創下新紀錄，加上疫情影響，居家時間變長，冷氣一開就是一整天，雖然帶來了清涼舒暢、穩定煩躁的心情，卻也伴隨著其他症狀出現，像是視線模糊不清。但是，吹冷氣怎麼會和眼睛有關係呢？又為什麼會造成視線模糊？就讓專業醫師博田國際醫院主任高子恩來解密！





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冷氣24小時轉不停 換來的不只清涼 還有霧茫茫！

高子恩指出，過去，一般人認為乾眼疾病多是因為疾病因素或是年齡導致器官老化而生。但現代人因為環境因素與生活型態改變，常常用眼過度、或是工作需要整天待在冷氣房，導致淚液容易過度蒸發，使乾眼疾病患者年齡逐漸降低，成為現代文明病之一。





高子恩說明，夏日期間，不管是在家或是在辦公室，對冷氣、空調的依賴加深，空調作用會使得室內乾燥提升、濕度降低，加上室內外溫差跟濕度差距較大，容易帶走眼球表面的水分，造成淚水蒸發速度加快，讓眼睛備感乾澀不適與短暫性的視力模糊，長期下來，有可能引發乾眼疾病，成為糊矇族一員！





▲炎炎夏日，追求清涼的同時，也別忘了提升環境空氣濕度、維持固定頻率使用人工淚液，維持視力清晰。愛爾康－糊矇族的好夥伴。（圖／品牌提供）

▲醫師建議，可以用手邊的物品當作測試，判斷自己是否是乾眼引起的糊矇族。（圖／品牌提供）

高子恩建議，要正確判斷自己是否是乾眼引起的糊矇族，除了透過現有的OSDI測試量表自我檢測之外，當症狀發生時，可以用手邊的物品當作測試，先放遠看、之後拉近距離，若目標物近看清晰，即可能僅為一般近視或是眼睛疲勞所致，但若拿到眼前仍模糊不清且伴隨有異物感或乾澀情形，就有可能是乾眼疾病。應盡快尋求醫師協助，以免好視力一去不回頭！





雖然成為糊矇族，代表將與視線不清、眼睛乾澀、異物感為伍，為生活帶來諸多不便，但盛夏氣溫一天比一天高，難道沒有在冷氣房中的護眼撇步嗎？別緊張，高子恩分享兩步驟，把握好補水原則，就能告別糊矇族！





▲要擺脫糊矇族的陰影，注意日常「雙重補水」提升視覺品質，讓眼淚不白流！ 。（圖／品牌提供）

夏日護眼其實很簡單！兩步驟補水做到滿

要永遠擺脫糊矇族的陰影，只要記得「雙重補水」，就能減緩不適，永保視野清晰！第一個補水「為空氣補水」！冷氣房之所以會導致乾眼症狀，是因為濕度降低、眼表水分揮發速度快，此時若是在室內放一盆水或是適當使用加濕器，就能改善環境濕度。





第二個補水「為眼睛補水」！高子恩建議消費者，除了補充水分多喝水外，在乾燥環境中維持使用人工淚液的習慣，也是舒緩乾眼症狀、為眼睛補水的錦囊妙計！人工淚液相較一般開架眼藥水來說，有穩定淚膜的功能，安全性高，不會產生依賴性。此外，含有長效保濕因子的人工淚液，可延長淚膜層的穩定時間，有效補水。不只如此，鎖水也很重要！擁有鎖水因子(玻尿酸成分)的人工淚液，有助於減少淚水的蒸發。同時達到「鎖水」、「補水」、「安全」三項保護，提升視覺品質，讓你的眼淚不會白流！





不過，在人工淚液的保存上也存在著迷思，許多消費者在夏天會將人工淚液放入冰箱保存，高醫師表示，人工淚液依仿單指示放置在室溫陰涼處避光保存即可，若特地冰存，可能影響藥品產生成份變化，反而造成使用上的疑慮。夏日炎炎，追求清涼的同時，也別忘了護眼補水兩步驟！提升環境空氣濕度、維持固定頻率使用人工淚液，維持視力清晰，即使冷氣24小時運轉，也絕不讓乾眼指數跟著電費一起爆錶！



