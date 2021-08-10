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美研究「莫德納對Delta保護力高於BNT」　羅一鈞解釋了

▲中央流行疫情指揮中心今（10）召開記者會，針對國內COVID-19疫苗進行說明。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心今（10）召開記者會，針對國內COVID-19疫苗進行說明。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-10 15:51:47

全球Delta變種病毒株肆虐，各界都相當關注各廠牌疫苗對該病毒的保護力。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（10）表示，根據美國醫學機構研究，若比較莫德納和BNT對於Delta變異株的保護力，前者保護抗體力價較高，但兩者對COVID-19症狀都有保護力，還是鼓勵民眾多接種疫苗。

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羅一鈞稱，該報告是由美國明尼蘇達州知名醫學機構梅約診所（Mayo Clinic）所做，他們近期觀察今年初的Alpha變異株疫情與7月流行的Delta疫情，並比較莫德納與BNT疫苗對此兩種變異株的保護效果。

羅一鈞引述研究稱，莫德納對Alpha的保護力原為86％，但若遇到Delta，保護力則會掉到76％；而BNT疫苗對Alpha的保護力原有76％，碰到Delta保護力則掉到42％；結果顯示，打莫德納的保護效果雖然面臨Delta病毒會有打折扣，但整體保護力還是優於BNT。

羅一鈞也強調，這個研究團隊的解釋是說，打莫德納的保護抗體力價比較高，所以對於Delta的侵襲比較有足夠的免疫力；不過，不管是76％的莫德納或是42％的BNT，對於COVID-19相關症狀都有一定的保護效果，所以也沒有因為這樣的研究結果，就建議大家只打莫德納，還是鼓勵民眾多接種疫苗。

另有關疫苗接種疑似不良事件方面，指揮中心發言人莊人祥說，昨日共新增74件疑似接種不良事件，其中有38件為非嚴重不良事件，另有5件疑似接種後死亡與31件其他嚴重不良反應是件；5件死亡都是AZ疫苗，年齡介於38至62歲之間，是接種後1至20日之間發生；有關38歲的這件個案，預計13日將進行解剖。

至於施打疫苗後死亡解剖部分，指揮中心說明，目前累計已解剖135例，其中87例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，7例疑似肺炎，4例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童），2例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，2例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，2例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，2例心肌梗塞，1例一氧化碳中毒，1例腹主動脈偽動脈瘤破裂，1例心肌病變，1例缺血性腸壞死，1例主動脈瘤破裂，6例待釐清。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月10日累計14446例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月10日累計14446例。（圖／NOWnews製表）

▲新冠炎本土感染爆發，全台本土病列地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠炎本土感染爆發，全台本土病列地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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