許多人會利用閒暇之餘看劇打發時間,無論是韓劇、台劇或美劇,都有不少忠實劇迷;不過許多經典韓劇搭配了扣人心弦、有記憶點的OST(原聲帶),往往都能讓劇迷意猶未盡,對此,就有網友好奇「韓劇最強的ost是哪一首」,貼文一出,掀起熱議。





該名網友在PTT以「韓劇最強的ost是哪一首」為題發文,表示他自己韓劇看的比較多,所以想和大家討論韓劇的OST,「個人覺得德魯納酒店跟鬼怪的OST都超強」,因此他也在文末發問「不知道大家覺得最強的韓劇ost是哪一首呢」?





▲有網友好奇「韓劇最強的ost是哪一首」。(示意圖/取自unsplash)

其中,「太陽的後裔」、「鬼怪」和「德魯納酒店」的OST受到最多網友推薦,「太陽的後裔(腦中立刻浮現宋慧喬蹲下綁鞋帶的畫面)」、「太陽的後裔+1」、「太陽每首都好洗腦」、「鬼怪真的神」、「鬼怪+1」、「鬼怪、德魯納片頭」、「推鬼怪,唯一一部看完,會找專輯來聽的」、「德魯納 another day 神到不行」、「德魯娜 at the end、鬼怪 如初雪般走向你,這兩首真的很猛」、「鬼怪、德魯納真的強無敵,開車一路聽」。(編輯:郭佩蓉)