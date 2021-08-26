《殺人前的23分鐘》探究每起兇案的最小單位是什麼？

社會案件充斥在每日的新聞版面之中，其中兇殺案更是層出不窮，每每悲劇不幸降臨後，人們便在省思當今社會究竟出了什麼問題。而放眼望去，現在的世界並沒有任何一個國家能做到真正的零殺人案，民主開放的西方國家不行，治安最好的北歐不行，專制如北韓、中國也無法；那麼，既然嚴刑厲法行不通、高人民素質也做不到。也許，現實世界無法實現零殺人案的願景，但小說家並不需要受此限制。





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對此，《殺人前的23分鐘》作者穹魚，在落筆前便開始延伸思考，為什麼有殺人案，而「每一起殺人案的最小單位，是什麼？」他閱讀過一起入室殺人案的資料，案中犯人手段兇殘，先是殺害一名女性，再用繩子勒死她的嬰孩；後來替他辯護的律師表示，這是因為犯人從小缺乏母愛，才會將受害者視為母親並殺害；且所謂勒住嬰兒的動作，其實只是想替他綁個可愛的蝴蝶結。





從一般人的角度旁觀，這起辯護可以說是十分離譜，後來的多項證據也確定此犯人惡性重大，那些詭辯不過是脫罪之詞；但到底要怎麼知道殺人犯在殺人時，腦海中的真實想法？要如何判斷，他們的動機是什麼？比起找出兇手這種事情，確認兇手動機顯然難上數倍。作者進一步詢問法律系的朋友、警界的朋友、甚至是觸法過的朋友以後，明白一件事「沒有任何方法可以百分之百確定，那些人在動手時究竟懷抱怎樣的想法。」旁人做不到，親生父母做不到，枕邊人做不到，就算是心理學的專家也做不到；可能，甚至連殺人犯本人都做不到。





於是，穹魚結合了一開始對自己提出的問題，又經過一段時間的沉思後，得到了一個答案，「每一起殺人案的最小單位，是殺意」。殺意，可能是單純的情感，也可能是深思熟慮後的行動，甚至也可能是一種本能。厲害的警察也許無案不破；人人皆具備高道德感的地方，可能不太會有犯罪的慾望；能百分之百監控人民的政府，也許能掌握每個人民的信息；但上述這些，僅能確定在殺人案發生後，每個罪犯能得到應有的制裁，卻不能完全扼殺突然有人想出手奪走另一人生命的可能性。





▲穹魚嘗試寫出充滿善意的沉重之作，在《殺人前的23分鐘》中，探究每起兇案的最小單位是什麼？（圖／鏡文學提供）

在理解這點後，穹魚開始架構《殺人前的23分鐘》的世界。在故事中近未來的城市裡，人們可以藉著遠超人類文明的烏托邦科技，實現入侵他人思想；也能提前探測每一份殺意，進而修改他們的思想，讓他們放棄殺人。這一套接近無所不能的思想改造系統，搭配了執政者的鐵腕，以及主角們絕不動搖的意志，在經歷一連串意念衝突與交鋒後，整個城市成功的成為一個全新的烏托邦。





作者指出，自己並不想篤定的說，有這樣的黑科技對人類一定有幫助，這樣零殺人案的烏托邦城市就是美好的。畢竟在這個故事中，並不是每個人都有好結局，也不是每一份信念都能得到回報。他想書寫的並不是肯定的答案，而是更多需要解答的問題；最後想端出來的，是一個雖然科幻、但卻充滿人性的故事，也希望讀者們會喜歡。





原文授權轉載自「鏡文學」文／穹魚



