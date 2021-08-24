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依據衛生福利部國民健康署107年度「國中學生健康行為調查報告」結果，第一次接觸色情媒體的年齡分布，12-13歲占17.7%為最高；另依據兒童福利聯盟文教基金會105年「台灣兒童性教育知識調查報告」指出，有26%的家庭從未與孩子談論過性知識，其中高達67.6%家庭從未討論過「性行為」議題，顯示「性」在親子溝通間的確存在著灰色地帶。
臺北市政府衛生局黃世傑局長表示，兒少的性健康問題不只影響該年齡層的身心健康層面，未來則影響成年後對婚姻及家庭等健康親密關係的觀念及價值、婚育行為，青少年應避免過早發生性行為及提前學習對安全性行為的認知，以教導青少年如何保護自己、正確交友及尊重他人。
北市計有8家醫療院所設有青少年親善門診（網址：https://reurl.cc/dGMjbk），提供青少年人際交往、生育保健（含避孕方法及未成年懷孕多元選擇之諮詢等）、情緒管理及自殺防治等議題之醫療或保健諮詢服務。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科江千代主治醫師表示，透過參與認證過程，將青少年親善照護融入院所健康促進政策，協助青少年有機會自我表達，提供全方位之身、心、社會評估，以提升其健康識能，整合醫療介入及後續照顧。
跨世代親子共學活動開跑，從尷尬開口到自在談「性」
臺北市政府衛生局打破往年單向式的「學生衛教宣導」或「家長講座」，首推「跨世代共學」活動，109年共辦理36場，近1,200位親師生參與，將工作坊現場變成親子間練習「談性說愛」的起點， 今（110）年跨世代共學活動從「適齡」概念出發，針對「高中生」、「國中生」、「國小兒童」及「幼兒」階段親子設計不同內容，結合衛生福利部國民健康署「青少年好漾館」網站（網址：https://health99.hpa.gov.tw/theme/256）資源，舉辦性健康促進工作坊，讓孩子更願意與家長討論相關話題，而非只能偷偷上網找答案、問朋友。
工作坊已開放申請（線上簡章：https://reurl.cc/gWqnNL），如有相關問題歡迎撥打臺北市民當家熱線1999分機1832洽詢。
▲北市有8間醫療院所提供青少年醫療及諮詢服務。
資料來源：健康醫療網 北市衛生局首推「親子共學 健康談性說愛」
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