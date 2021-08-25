故宮南院展小半天之戰圖　得窺台灣歷史

（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）故宮南院目前展出「遠方的戰爭－清宮銅版戰圖特展」，其中「平定台灣得勝圖－小半天之戰圖」，描述福康安率領清軍對戰林爽文部眾，紀錄18世紀台灣重要歷史，吸引民眾看展。





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國立故宮博物院南部院區，遠方的戰爭—清宮銅版戰圖特展第一檔，從7月30日展出至9月29日，一開展就因嘉義縣發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，暫時停展，目前已恢復展覽。





展品中「平定台灣得勝圖-小半天之戰圖」是描述乾隆皇派大學士福康安率軍渡海來台，與林爽文部眾在南投鹿谷小半天對戰情況，為台灣歷史重要的一環，吸引不少人看展。





故宮南院今天表示，清乾隆年間林爽文事件，從乾隆51年（西元1786年）11月起事以來，到乾隆53年（1788年）2月被平定。歷時1年3個月，不但是清代統治台灣期間最大規模的民變，也是乾隆皇帝（清高宗）引以自豪的十全武功之一。





清高宗為了紀念這次戰役，特別命令比照西域、金川戰役後的做法，繪製銅版印刷的戰圖流傳，命名為「平定台灣圖」，共計有12幅。





前10幅主要描繪福康安率軍來台後，在台灣各處征戰得勝的場景，其餘2幅繪製內容，則與乾隆皇帝頌揚平定林爽文戰役所作的御製詩有關。故宮南院此次僅展出12幅中的「小半天之戰圖（攻剿小半天）」。





嘉義市政府指出，林爽文事件與嘉義地名來源息息相關，乾隆51年林爽文反清之役，圍攻諸羅城，城內人民協助清軍有功，翌年11月初三日清高宗下詔，「嘉其死守城池之忠義」易稱「諸羅」為「嘉義」。





清高宗於乾隆53年下令，製作10座紀工碑石與龜座，以褒揚福康安之戰功，其中4座全刻滿文，4座全刻漢文，2座漢滿文合刻，而漢滿文合刻的1座立於嘉義，稱為「福康安紀功碑」，其餘9座立於台南府城。





市府說，「福康安紀功碑」現仍豎立於嘉義公園，到故宮南院看「小半天之戰圖」，順道到嘉義市走走，可以更瞭解這段歷史。（編輯：黃世雅）1100825















