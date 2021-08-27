▲ 限量登場！全新 BMW X5 M50i / X6 M50i Individual Edition 與 BMW X7 M50i 新台幣 550 萬起登台

BMW 總代理汎德公司引進全新BMW X5 M50i / X6 M50i Individual Edition 以及全新 BMW X7 M50i，其中 X5 M50i / X6 M50i Individual Edition 各限量 15 輛，售價分別為 550 萬 560 萬，X7 M50i 售價則為 645 萬元起。
全新 BMW X5 M50i / X6 M50i Individual Edition 共有四款 BMW 專屬特殊車色供車主選擇。 × 全新 BMW X5 M50i / X6 M50i Individual Edition 共有四款 BMW 專屬特殊車色供車主選擇。 全新 BMW X5 M50i Individual Edition
身為 BMW M Town 的成員，BMW X5 M50i Individual Edition 搭載 M Performance TwinPower Turbo 4.4 升 V8 汽油引擎配置雙渦輪雙渦流增壓器，可榨出 530 匹最大馬力，在 1,800 轉速即能輸出 750 牛頓米的強勁扭力，從靜止狀態加速至 100 km/h 僅需 4.3 秒。BMW xDrive 智慧型可變四輪傳動系統靈活分配動力，搭載 M 款跑車化電子懸吊系統及 M 款運動化差速器，根據動態行車模式調整最適當的阻尼設定，更能透過電子控制多片式離合器同步左、右後輪的轉速，進而減少不必要的動能耗損並造就更精準的操控回饋。
BMW X5 M50i Individual Edition 共有四款 BMW 專屬特殊車色選擇，包括 Urban Green、Lime Rock Grey、Avus Blue 以及 Zanzibar II，無需額外加價。M Performance 車款專屬的鈰灰色（Cerium Grey），也大量使用在醒目的雙腎型水箱護罩、車外後視鏡蓋、矩形排氣尾管以及車尾 M50i 車型銘牌等，專屬的 22 吋 M 款 V 幅式輪圈上也可見以鈰灰色搭配組合的雙色設計。BMW X5 M50i Individual Edition 配備的智慧 LED 頭燈除了可依照方向盤角度變化而進行主動轉向照明之外，Glare-free 光型變化功能可根據前方路況自動調整燈束光型，行進間搭配遠光燈輔助功能。
全新 BMW X5 M50i Individual Edition 外觀搭配 Urban Green 特殊車色。 × 全新 BMW X5 M50i Individual Edition 外觀搭配 Urban Green 特殊車色。
BMW X5 M50i Individual Edition 全面搭載 M Sport 風格套件，外觀以黑色高光澤打造窗框與車頂架，同時搭配 M 款空力套件、M 款跑車化電子懸吊系統以及 M 款運動化排氣系統等。進入座駕空間，M50i 字樣迎賓門檻印入眼簾，並配備有M款多功能真皮方向盤，與 M 款駕駛座踏板組。此外，配備 Vernasca 真皮座椅與鋁質格紋飾板搭配黑色車內頂篷、豪華型四區恆溫空調、冷熱恆溫功能置杯架、harman/kardon 高傳真音響系統（最大總輸出達 464 瓦）含 16 支揚聲器等配備構築豪華格局。
全新 BMW X6 M50i Individual Edition
X6 M50i Individual Edition 車身長度較 BMW X5 M50i Individual Edition 長 13mm，高度因斜背造型較 BMW X5 M50i 降低 49mm，車身重量則是減少了 20 kg。同樣搭載 M Performance TwinPower Turbo 4.4 升 V8 汽油引擎，擁有 530hp/5500rpm 最大馬力與 750Nm/1800rpm 最大扭力，在 Steptronic 運動化八速手自排變速箱敏捷的動力傳輸下，X6 M50i Individual Edition 自 0 至 100 km/h 加速僅需 4.3 秒即可完成。配備 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統與M款運動化差速器，可視不同路況將循跡性最適化，將 100% 的引擎動能依路況分配至前後軸；M款運動化差速器可讓後輪輸出的扭力左右分配，調整出最佳抓地力。
汎德公司同樣導入四款 BMW 專屬特殊車色：Urban Green、Lime Rock Grey、Avus Blue 以及 Zanzibar II 供車主選擇。外觀上同樣搭載 M Sport 風格套件，包括 M Performance 專屬鈰灰色外觀套件、黑色高光澤窗框、M 款運動化排氣系統以及 M 款空力套件，X6 M50i 車尾獨有的 M 款擾流尾翼則可優化空氣力學。
BMW X6 M50i Individual Edition 配備的 M 款多功能真皮方向盤、M款縫線安全帶及黑色車內頂篷，營造出熱血而澎湃的 M Power 氛圍。有別於 X6 其他車型動力，為 X6 M50i 車主標準配備的冷熱恆溫功能置杯架與車況抬頭顯示器。
全新 BMW X6 M50i Individual Edition 特殊車色 Lime Rock Grey。 × 全新 BMW X6 M50i Individual Edition 特殊車色 Lime Rock Grey。 全新 BMW X7 M50i
BMW X7 M50i 搭載 M Performance TwinPower Turbo 4.4 升 V8 汽油引擎與 BMW Steptronic 運動化八速手自排變速箱，結合 HPI 高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC 汽門揚程可變系統、Double-VANOS 雙可變汽門正時系統動力科技等 BMW 領先技術，最大馬力可達 530 匹，在引擎轉速 1,800 轉時即可出現 750 牛頓米的優異扭力表現，讓將近五米二車長、兩米車寬的 BMW X7 M50i 自 0-100km/h 加速僅需 4.7 秒時間。
BMW X7 M50i 外型設計饒富現代感，以家族標誌性的雙腎型水箱護罩為核心，搭配湛藍色智慧雷射頭燈（含Glare-free光型變化功能）。BMW X7 M50i 搭載 M Sport 風格套件包括 M 款空力套件、22 吋 M 款 V 幅式輪圈、M 款煞車套件、黑色高光澤窗框與車頂架、BMW Individual Alcantara 麂皮黑色車內頂篷，增添運動跑格。
M Performance 專屬鈰灰色外觀套件在 M50i 車型的水箱護罩、車後視鏡蓋、矩形排氣尾管以及車尾 M50i 車型銘牌等處處可見 × M Performance 專屬鈰灰色外觀套件在 M50i 車型的水箱護罩、車後視鏡蓋、矩形排氣尾管以及車尾 M50i 車型銘牌等處處可見 全新 BMW X7 M50i 以鈰灰色水箱護罩為核心，搭配湛藍色智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）。 全新 BMW X7 M50i 在寬闊的車室內提供六座設計，駕駛區別出心裁的頂級水晶中控套件搭配鑽石切面的頂級水晶排檔桿及功能按鍵；鑲有黑色 M Logo 的雙前座 M 跑車座椅含記憶功能、M 款多功能真皮方向盤與 M 款縫線安全帶；第二排座椅可電動前後調整達 14.5 公分，而第三排座椅更擁有第五區恆溫空調與獨立天窗。 × 全新 BMW X7 M50i 以鈰灰色水箱護罩為核心，搭配湛藍色智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）。 進入座駕空間，印入眼前的 M50i 字樣迎賓門檻立即感受專屬 M 車主的熱血語彙。 大面積的全景式電動玻璃天窗、迎賓光毯及客製化的環艙氣氛燈都納入配備，融合鑲嵌於 Sky Lounge 全景天窗上的 15,000 顆 LED 光點，營造出如繁星點點的迷人星空。搭配16支揚聲器組成的頂級 harmon/kardon 高傳真音響系統與出色的隔音玻璃，讓駕駛與乘客體驗更佳感官饗宴。 × 進入座駕空間，印入眼前的 M50i 字樣迎賓門檻立即感受專屬 M 車主的熱血語彙。 頂級水晶中控套件搭配鑽石切面的頂級水晶排檔桿及功能按鍵，搭配 M 三色標誌。 × 頂級水晶中控套件搭配鑽石切面的頂級水晶排檔桿及功能按鍵，搭配 M 三色標誌。 全新 BMW X7 M50i 搭載鑲有黑色 M Logo 的雙前座 M 跑車座椅含記憶功能。 × 全新 BMW X7 M50i 搭載鑲有黑色 M Logo 的雙前座 M 跑車座椅含記憶功能。 BMW M Performance TwinPower Turbo N63 4.4 升 V 型 8 汽缸雙渦輪雙渦流汽油引擎，最大馬力達 530 匹德制馬力與 750 牛頓米的扭力輸出。 × BMW M Performance TwinPower Turbo N63 4.4 升 V 型 8 汽缸雙渦輪雙渦流汽油引擎，最大馬力達 530 匹德制馬力與 750 牛頓米的扭力輸出。 全新 BMW X5 M50i / X6 M50i Individual Edition 與 BMW X7 M50i 建議售價 ：
車型 建議售價 Individual 車漆 ( 價值 40 萬元 ) X5 M50i Individual Edition（限量 15 台 ） 550 萬元 *Urban Green
*Lime Rock Grey
*Avus Blue
*Zanzibar II
X6 M50i Individual Edition（限量 15 台 ） 560 萬元 X7 M50i 645 萬元