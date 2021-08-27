▲ 限量登場！全新 BMW X5 M50i / X6 M50i Individual Edition 與 BMW X7 M50i 新台幣 550 萬起登台

我是廣告 請繼續往下閱讀

全新 BMW X5 M50i / X6 M50i Individual Edition 共有四款 BMW 專屬特殊車色供車主選擇。

× 全新 BMW X5 M50i / X6 M50i Individual Edition 共有四款 BMW 專屬特殊車色供車主選擇。

全新 BMW X5 M50i Individual Edition





身為 BMW M Town 的成員，BMW X5 M50i Individual Edition 搭載 M Performance TwinPower Turbo 4.4 升 V8 汽油引擎配置雙渦輪雙渦流增壓器，可榨出 530 匹最大馬力，在 1,800 轉速即能輸出 750 牛頓米的強勁扭力，從靜止狀態加速至 100 km/h 僅需 4.3 秒。BMW xDrive 智慧型可變四輪傳動系統靈活分配動力，搭載 M 款跑車化電子懸吊系統及 M 款運動化差速器，根據動態行車模式調整最適當的阻尼設定，更能透過電子控制多片式離合器同步左、右後輪的轉速，進而減少不必要的動能耗損並造就更精準的操控回饋。





全新 BMW X5 M50i Individual Edition 外觀搭配 Urban Green 特殊車色。

× 全新 BMW X5 M50i Individual Edition 外觀搭配 Urban Green 特殊車色。

BMW X5 M50i Individual Edition 全面搭載 M Sport 風格套件，外觀以黑色高光澤打造窗框與車頂架，同時搭配 M 款空力套件、M 款跑車化電子懸吊系統以及 M 款運動化排氣系統等。進入座駕空間，M50i 字樣迎賓門檻印入眼簾，並配備有M款多功能真皮方向盤，與 M 款駕駛座踏板組。此外，配備 Vernasca 真皮座椅與鋁質格紋飾板搭配黑色車內頂篷、豪華型四區恆溫空調、冷熱恆溫功能置杯架、harman/kardon 高傳真音響系統（最大總輸出達 464 瓦）含 16 支揚聲器等配備構築豪華格局。





全新 BMW X6 M50i Individual Edition





汎德公司同樣導入四款 BMW 專屬特殊車色：Urban Green、Lime Rock Grey、Avus Blue 以及 Zanzibar II 供車主選擇。外觀上同樣搭載 M Sport 風格套件，包括 M Performance 專屬鈰灰色外觀套件、黑色高光澤窗框、M 款運動化排氣系統以及 M 款空力套件，X6 M50i 車尾獨有的 M 款擾流尾翼則可優化空氣力學。





BMW X6 M50i Individual Edition 配備的 M 款多功能真皮方向盤、M款縫線安全帶及黑色車內頂篷，營造出熱血而澎湃的 M Power 氛圍。有別於 X6 其他車型動力，為 X6 M50i 車主標準配備的冷熱恆溫功能置杯架與車況抬頭顯示器。





全新 BMW X6 M50i Individual Edition 特殊車色 Lime Rock Grey。

× 全新 BMW X6 M50i Individual Edition 特殊車色 Lime Rock Grey。

全新 BMW X7 M50i





BMW X7 M50i 搭載 M Performance TwinPower Turbo 4.4 升 V8 汽油引擎與 BMW Steptronic 運動化八速手自排變速箱，結合 HPI 高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC 汽門揚程可變系統、Double-VANOS 雙可變汽門正時系統動力科技等 BMW 領先技術，最大馬力可達 530 匹，在引擎轉速 1,800 轉時即可出現 750 牛頓米的優異扭力表現，讓將近五米二車長、兩米車寬的 BMW X7 M50i 自 0-100km/h 加速僅需 4.7 秒時間。





M Performance 專屬鈰灰色外觀套件在 M50i 車型的水箱護罩、車後視鏡蓋、矩形排氣尾管以及車尾 M50i 車型銘牌等處處可見

× M Performance 專屬鈰灰色外觀套件在 M50i 車型的水箱護罩、車後視鏡蓋、矩形排氣尾管以及車尾 M50i 車型銘牌等處處可見

全新 BMW X7 M50i 以鈰灰色水箱護罩為核心，搭配湛藍色智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）。

× 全新 BMW X7 M50i 以鈰灰色水箱護罩為核心，搭配湛藍色智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）。

進入座駕空間，印入眼前的 M50i 字樣迎賓門檻立即感受專屬 M 車主的熱血語彙。

× 進入座駕空間，印入眼前的 M50i 字樣迎賓門檻立即感受專屬 M 車主的熱血語彙。

頂級水晶中控套件搭配鑽石切面的頂級水晶排檔桿及功能按鍵，搭配 M 三色標誌。

× 頂級水晶中控套件搭配鑽石切面的頂級水晶排檔桿及功能按鍵，搭配 M 三色標誌。

全新 BMW X7 M50i 搭載鑲有黑色 M Logo 的雙前座 M 跑車座椅含記憶功能。

× 全新 BMW X7 M50i 搭載鑲有黑色 M Logo 的雙前座 M 跑車座椅含記憶功能。

BMW M Performance TwinPower Turbo N63 4.4 升 V 型 8 汽缸雙渦輪雙渦流汽油引擎，最大馬力達 530 匹德制馬力與 750 牛頓米的扭力輸出。

× BMW M Performance TwinPower Turbo N63 4.4 升 V 型 8 汽缸雙渦輪雙渦流汽油引擎，最大馬力達 530 匹德制馬力與 750 牛頓米的扭力輸出。

全新BMW X5 M50i / X6 M50i Individual Edition與BMW X7 M50i建議售價：



