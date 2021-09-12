美國將重演1970年代通膨危機？前財政部長點出政策巧合

針對美國近期的財政政策與經濟環境，美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）表示，美國當前的經濟和外交政策與1960年代至1970年代具有令人擔憂的相似之處，儘管目前通膨壓力不像當時那麼極端。





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根據《彭博社》報導，薩默斯接受訪問時，點出目前政治、經濟環境與1970年代初期有相似的狀況。像是在1970年代美國從越南撤軍，現在美國則是從阿富汗撤軍。





他表示，「我不認為我們接近前卡特（Jimmy Carter）總統時代的兩位數通膨，但我確實認為1960年至1970年代初期的危機有可能上演。」





而當時與現在的白宮都企圖實施進步的經濟與社會方針，而近期美國社會活動增加，再加上美國聯準會（FED）時常提及的社會經濟目標，都曾在1970年代上演過。





薩默斯指出，越來越多的經濟學家抱持著「不能冒險做任何能傷害經濟的事情」的想法，讓他認為，這將會讓大家在未來面臨重大難關，態度似乎應該更強硬一些。





8月消費者物價報告即將在下週出爐，報導指出普遍認為將會達到月增0.4%、年增5.3%的水準，顯示出通膨情況仍處在高檔。





1960年代美國透過大量印鈔以應付越戰開銷，隨後以阿戰爭引發的石油危機，讓美國在1973年至1975年期間經濟嚴重衰退，更陷入通膨飆升的災難。雖然當時時任聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）將利率從10.25%調升到20%，以結束這場通膨噩夢，但仍然讓美國經濟在1981年陷入衰退。



