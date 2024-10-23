麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，開搶冨樫義博神作角色卡掀巨大話題，今（23）日上午11:00開賣，稍早急發最新排隊規定，將開闢「獵人盲卡包銷售專用櫃檯」，需依循餐廳人員指示在預排區依動線排隊，還提醒這次得來速、自助點餐機及歡樂送不開放購買！開搶規則一次整理給大家參考。
台灣麥當勞獨家《HUNTER×HUNTER獵人》角色卡盲包今總算開賣！想要集結全篇章經典角色24＋1款隱藏版。今10月23日上午11:00至11月12日（或售完為止），需到店依循餐廳人員指示在預排區依動線排隊，於特別開闢的「獵人盲卡包銷售專用櫃檯」才能購買。先購買任一食物 （不含醬包及其他非單獨銷售產品），加價89元即可購買「《獵人》角色盲卡包」。每包內含四張角色卡（款式隨機，恕不更換），全台限量300,000包；每筆消費限購 20 份。
業者表示，此措施是為了確保購買順序的公平性，也避免影響交通及維護大家的安全。並提醒這次得來速、自助點餐機及歡樂送不開放購買！請有意前往搶購的粉絲們，出發前務必注意最新規定；抵達後也建議詢問工作人員、正確排隊才算有效。
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業者表示，此措施是為了確保購買順序的公平性，也避免影響交通及維護大家的安全。並提醒這次得來速、自助點餐機及歡樂送不開放購買！請有意前往搶購的粉絲們，出發前務必注意最新規定；抵達後也建議詢問工作人員、正確排隊才算有效。