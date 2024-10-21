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▲6＋1款麥當勞「SSR系列獵人角色卡」。（圖／翻攝自麥當勞官網）

▲6款麥當勞「SR系列獵人稀有角色卡」。（圖／翻攝自麥當勞官網）

▲12款麥當勞「R系列獵人珍藏角色卡」。（圖／翻攝自麥當勞官網）

▲台灣麥當勞獨家《獵人》8款聯名包裝！分享盒、冷飲杯、冰炫風杯、麥克雞塊盒、外帶紙袋。（圖／翻攝自麥當勞官網）

▲麥當勞指定消費「買一送一」再贈獨家「獵人BOOK牌」撲克牌。（圖／翻攝自麥當勞官網）

麥當勞聯名冨樫義博神作《獵人》（HUNTER×HUNTER）展開熱血動漫祭，全套經典角色24款＋1隱藏版共25張，小傑、奇犽、比司吉化身璀璨金卡、閃耀銀卡、珠光銅卡等大家收集，還有小傑一行人＆幻影旅團購買歡樂送分享餐、或「麥當勞分享盒」加點指定飲品「買一送一」，再贈送一次整理。台灣麥當勞獨家《獵人》角色卡盲包來了！集結全篇章24+1款經典角色。，每包內含四張角色卡（款式隨機，恕不更換），全台限量300,000包；每筆消費限購20份。◾️使用特殊燙金方式，製作出吸睛度爆表的金黃光澤璀璨耀眼卡片◾️以時下流行的鏡面材質呈現，閃銀質感、晶亮吸睛◾️選用精緻銅面珠光質感製作，擁有低調光芒麥當勞x獵人x熱血聯名，8款限定包裝取材自友克鑫市、嵌合蟻篇、獵人試驗篇，小傑一行人＆幻影旅團陪吃。提醒大家，《獵人》限定包裝僅隨餐提供乙份，恕不提供額外購買；外帶餐點視品項及數量提供不同尺寸之紙袋，恕不指定、更換。台灣麥當勞10月30日起至11月19日（或送完為止），購買任一分享盒加點指定飲品「買一送一」，或歡樂送、Uber Eats、foodpanda訂餐購買分享餐，就送限量「《獵人》BOOK牌」撲克牌乙份。指定飲品包含中杯飲品可口可樂 、可口可樂zero、雪碧、檸檬風味紅茶(冰)、無糖綠茶(冰)、無糖紅茶(冰)，及經典美式咖啡(冰/熱)、焦糖奶茶(冰)；限同品項、同冰/熱，最多買五送五。