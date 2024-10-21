麥當勞聯名冨樫義博神作《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，全套《獵人》角色卡盲包經典角色24款＋1隱藏版、限定包裝8款、獨家只送不賣「獵人BOOK牌」撲克牌，讓粉絲們熱血沸騰。不過因許多不熟悉動漫的網紅提前獲得全套卡片收藏冊「失言」開箱，讓動漫迷們十分傷心。對此，官方135字回應《NOWnews今日新聞》，證實特別規劃抽獎機制，參與活動就有機會獲得「卡片收藏冊」。
麥當勞聯名冨樫義博神作《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭開搶，一次推出全套《獵人》角色卡盲包經典角色24款＋1隱藏版共25張，小傑、奇犽、比司吉化身璀璨金卡、閃耀銀卡、珠光銅卡等大家收集，還有小傑一行人＆幻影旅團《獵人》限定包裝8款，購買歡樂送分享餐、或「麥當勞分享盒」加點指定飲品「買一送一」，再贈送麥當勞獨家「《獵人》BOOK牌」撲克牌。
不少鐵粉都想要的「《獵人》卡片收藏冊」也公布獲得方式了！各大網紅開箱時，秀出了上頭有著黃色M標誌的綠色「《獵人》卡片收藏冊」，採摺疊設計的收藏冊，一打開就能完整欣賞《獵人》角色卡整齊擺放。雖然未被列入稍早公布的完整聯名週邊商品裡，不過《NOWnews今日新聞》求證業者，官方135字回應了。
台灣麥當勞回應《NOWnews今日新聞》稱：「麥當勞感謝消費者對熱血動漫祭《HUNTER×HUNTER獵人》的支持與喜愛，除了角色盲卡包 、聯名包裝以及獨家《獵人》BOOK牌之外，為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，原本即特別規劃抽獎機制， 凡參與活動者，就有機會獲得「《獵人》卡片收藏冊」，感謝顧客對於此次合作的支持與回饋」。證實人人有機會獲得「卡片收藏冊」。
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不少鐵粉都想要的「《獵人》卡片收藏冊」也公布獲得方式了！各大網紅開箱時，秀出了上頭有著黃色M標誌的綠色「《獵人》卡片收藏冊」，採摺疊設計的收藏冊，一打開就能完整欣賞《獵人》角色卡整齊擺放。雖然未被列入稍早公布的完整聯名週邊商品裡，不過《NOWnews今日新聞》求證業者，官方135字回應了。
台灣麥當勞回應《NOWnews今日新聞》稱：「麥當勞感謝消費者對熱血動漫祭《HUNTER×HUNTER獵人》的支持與喜愛，除了角色盲卡包 、聯名包裝以及獨家《獵人》BOOK牌之外，為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，原本即特別規劃抽獎機制， 凡參與活動者，就有機會獲得「《獵人》卡片收藏冊」，感謝顧客對於此次合作的支持與回饋」。證實人人有機會獲得「卡片收藏冊」。