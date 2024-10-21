麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，推出《獵人》角色卡盲包24款＋1隱藏版、限定包裝8款、只送不賣獨家「《獵人》BOOK牌」撲克牌，原是讓粉絲陷入瘋狂的重磅鉅作。沒想到一波提前給網紅開箱的行銷操作，因這群人創作者展榮一句「這個卡通我知道」、美妝網紅許悅喊「誰是小傑」，大大惹怒動漫迷，意外引發炎上風波。今（21）日官方公布全套週邊獲得方式，一文看懂「全套收集有多難」。
📌《獵人》角色卡！買任一食物「加價89元」或盲包隨機拿4張
台灣麥當勞聯名冨樫義博神作《HUNTER×HUNTER獵人》掀起轟動，全篇章角色卡經典角色24+1款隱藏版。將於10月23日起至11月12日（或售完為止），凡於餐廳或得來速購買任何食物（不含醬包及其他非單獨銷售產品），加價89元獲得「《獵人》角色盲卡包」，全台限量300,000包。注意每個盲包內含4張角色卡，而且「款式隨機不能更換」，每筆消費限購20份。
讓不少鐵粉崩潰，要先花錢買食物、還再加錢才能獲得，而且是限量盲包＋隨機抽取的形式，更不用說這次的卡片還有4種等級，「SP夢幻隱藏鑽石黑卡」隱藏版1款、「SSR系列獵人角色卡」6款、「SR系列獵人稀有角色卡」6款、「R系列獵人珍藏角色卡」12款。不只難度很高，想要湊齊全套更有重複的風險。
📌週邊商品沒出現的「《獵人》卡片收藏冊」！活動抽獎才有
透過網紅搶先開箱才看到的「《獵人》卡片收藏冊」，像是綠色公事包設計，有提把、還可以兩側上鎖，外表有著麥當勞的金色M型拱門標誌，採三折設計，可以全幅打開完整欣賞《獵人》角色卡整齊擺放。
今最新消息官方回應證實特別規劃抽獎機制，參與活動就有機會獲得「卡片收藏冊」。不過，究竟是怎樣的活動、以及如何參與及送出，細節尚待業者公布。
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台灣麥當勞聯名冨樫義博神作《HUNTER×HUNTER獵人》掀起轟動，全篇章角色卡經典角色24+1款隱藏版。將於10月23日起至11月12日（或售完為止），凡於餐廳或得來速購買任何食物（不含醬包及其他非單獨銷售產品），加價89元獲得「《獵人》角色盲卡包」，全台限量300,000包。注意每個盲包內含4張角色卡，而且「款式隨機不能更換」，每筆消費限購20份。
讓不少鐵粉崩潰，要先花錢買食物、還再加錢才能獲得，而且是限量盲包＋隨機抽取的形式，更不用說這次的卡片還有4種等級，「SP夢幻隱藏鑽石黑卡」隱藏版1款、「SSR系列獵人角色卡」6款、「SR系列獵人稀有角色卡」6款、「R系列獵人珍藏角色卡」12款。不只難度很高，想要湊齊全套更有重複的風險。
📌週邊商品沒出現的「《獵人》卡片收藏冊」！活動抽獎才有
透過網紅搶先開箱才看到的「《獵人》卡片收藏冊」，像是綠色公事包設計，有提把、還可以兩側上鎖，外表有著麥當勞的金色M型拱門標誌，採三折設計，可以全幅打開完整欣賞《獵人》角色卡整齊擺放。
今最新消息官方回應證實特別規劃抽獎機制，參與活動就有機會獲得「卡片收藏冊」。不過，究竟是怎樣的活動、以及如何參與及送出，細節尚待業者公布。