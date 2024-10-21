麥當勞重磅聯名《HUNTER×HUNTER獵人》，全套推出角色卡盲包24款＋1隱藏版、限定包裝8款、只送不賣「《獵人》BOOK牌」撲克牌，未開搶先轟動，卻釀成炎上事件連開箱網紅展榮、許悅都遭出征，網友齊點名有「真人版西索」之稱的孫沁岳最有資格獲得！官網更設計了「貪婪之島」大會考，只有真獵人粉才懂的考題，一秒測出「誰是真鐵粉」。

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冨樫義博神作《HUNTER×HUNTER獵人》魅力之大，短短一天造成疑似提供給只知卡通、不知誰是小傑的開箱網紅展榮、許悅都被出征，動漫迷們群起炎上麥當勞。眾人也討論起「誰最有資格獲得」，有「真人版西索」之稱的男星兼YouTuber孫沁岳受到大家肯定給過。

▲麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，全套角色卡、限定包裝、「《獵人》BOOK牌」撲克牌讓粉絲瘋掉。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，全套角色卡、限定包裝、「《獵人》BOOK牌」撲克牌讓粉絲瘋掉。（圖／台灣麥當勞提供）
麥當勞除了先證實將抽獎送「卡片收藏冊」，還在官網上設計了重要篇章「貪婪之島」大會考題，透過經典故事的刺激冒險，挑戰只有真獵人粉才懂的動畫細節，一秒測出「誰是真鐵粉」。而且參與「2024獵人大會考-貪婪之島篇」完成測驗遊戲，業者將從最高得分之參與者中，抽出幸運得奬者，可獲得「《獵人》BOOK 牌」乙個（共5名）；截圖最終分數畫面上傳Facebook麥當勞官方粉絲團指定貼文留言處，還有機會再抽「《獵人》BOOK 牌」乙個（共5名），總共10名。

⚠️有雷！劇透部分「貪婪之島」大會考題（完整共15題）：
下列哪個角色，並未參與磊札的躲避球賽對戰？
乘船前進貪婪之島的幻影旅團成員， 不包含以下哪位 ?
奇犽第二次參加獵人試驗，考生編號為？
貪婪之島問答大賽第一名，可獲得以下哪張稀有卡片?
小傑與奇犽相隔多久時間，回到安多奇拔參加月例大賽
貪婪之島篇，西索臉上的標誌顏色， 下列何者正確

▲麥當勞「貪婪之島」大會考題劇透。（圖／翻攝自麥當勞網站）
▲麥當勞「貪婪之島」大會考題劇透。（圖／翻攝自麥當勞網站）
推薦給有信心的《HUNTER×HUNTER獵人》粉絲們，現在就可以上網挑戰看看。已有想收集角色卡全套、但學藝不夠專精的朋友與記者分享：「42分⋯⋯他叫我到沙漠區好好練習基礎吧」，感覺難度真的有。

▲真獵人鐵粉們必挑戰！「貪婪之島」大會考總共15題，有機會獲得只送不賣的「《獵人》BOOK牌」撲克牌。（圖／翻攝自麥當勞網站）
▲真獵人鐵粉們必挑戰！「貪婪之島」大會考總共15題，有機會獲得只送不賣的「《獵人》BOOK牌」撲克牌。（圖／翻攝自麥當勞網站）

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