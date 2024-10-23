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▲周杰倫大巨蛋演唱會票價圖公開，最貴搖滾區6880元。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫鐵粉傳授多年搶票心得，整理攻略跟大家分享。（圖／Threads@sylvan_1017授權）

▲這場演唱會是周杰倫睽違7年再度回到台北開唱。（圖／杰威爾音樂 JVR Music 臉書）

亞洲天王周杰倫12月要在台北大巨蛋開唱，演唱會門票今（23）日中午正式售票，不少粉絲做足準備，也推出各種搶票攻略，一名周董的資深歌迷就分析，4場演唱會分別從週四一路唱到週日，他認為前面兩天12月5、6日的門票最好搶，因為週末場可能太過熱門。另外，該位歌迷也勸大家不要去網咖搶票：「一個網咖裡用的是同個伺服器一起發送訊號，你要是不是整個網咖最快的，那你真的買不到了。」周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會台北場在大巨蛋舉行，票價從最便宜的1880元到搖滾區6880元不等，門票今日中午12點在tixCraft拓元售票系統開賣。一名資深鐵粉在Threads祭出經驗談，分析哪一天、哪一區的門票最好買！該名鐵粉認為，12月5日是週四，加上是第一場，門票相較六日來說好搶許多，第2個好搶的順位應該是12月6日週五，「最熱門的場次基本尾場跟星期六場不相上下」，所以他認為六日都很難搶。鐵粉也指出，不同價格的觀眾席好搶程度也不一樣：「1880元肯定最熱銷並且最難搶，再來就是6880的區域！而比較好搶的位置就是在5880-4880元，價格高而且視野也不是最佳，加上5880元以及4880元位子數都大約各一萬」，因此他認為撇除最貴和最便宜的位置，論好搶程度，當然是視野比較差、價格中段的區域，空位也相對多。該鐵粉也勸搶票新手不用特意為了網速快到網咖去搶票，他認為與其到網咖，不如在家用5G網路拚速度：「5G滿格都比網咖快了，把家裡網路提速比較重要，一個網咖裡用的是同個伺服器一起發送訊號，你要是不是整個網咖最快的，那你真的買不到了，會被其他人卡死」。最後，該名鐵粉也提醒大家，拓元售票系統需要先進行手機認證，如果忘記這步驟，基本上連搶都不用搶了。根據他多年搶票經驗，鐵粉也稱讚拓元的伺服器「真的很穩」不太會當機：「練好手速、瞄準機率高的區域，一定有機會買到」。