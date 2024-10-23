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▲周玟君（左）過去經常在IG上曬出與蔣友青（右）的恩愛互動，如今帳號悄悄消失。（圖／周玟君IG）

▲蔣友青（左）與周玟君（右）交往8年、結婚7年，已經相戀了15年，曾經非常恩愛。（圖／周玟君IG）

蔣家後代蔣經國的孫子蔣友青上個月現身地檢署才對媒體咆哮，日前又被拍到在公車上大罵髒話，疑似錄語音訊息與人吵架，字眼骯髒又難聽，現在傳出蔣友青罵的正是相戀8年、結婚7年的妻子「義肢千金」周玟君。友人爆料確實有聽說蔣友青和老婆發生爭執，雖然言詞聽起來很激烈，但似乎還沒有到要離婚的地步，只是夫妻認識多年，難免會有不合的時候。據《鏡週刊》報導，上月底蔣友青搭乘公車外出，被民眾拍到在車上大聲嚷嚷，對著手機狂飆髒話，內容包含：「混蛋！妳知道妳像個X子一樣跟那些混蛋X在一起」等汙穢字眼，不堪入耳。民眾也被蔣友青的行為嚇壞，將影片發到Threads上，直言：「這位可怕的蔣家後代竟然這樣咆哮嚇人…當下蠻想大聲告訴司機，直接開往派出所去！」事後才得知，蔣友青當天在電話裡罵的正是結婚7年的妻子周玟君。周玟君家中經營醫療用品、復健器材產業，以義肢零件及製造尤為出名，還外銷到歐美、日本等國家，她的爸爸在台灣有「義肢大亨」的封號，也因此周玟君被冠「義肢千金」，與蔣友青算是門當戶對。2014年周玟君與蔣友青在君悅飯店舉辦婚禮，當時兩人已交往8年，感情相當甜蜜，婚後他們還曾一起合夥創業，開設「青周設計」，但幾年後就歇業。蔣友青的大哥蔣友柏爆出婚變時，周玟君還曾在IG高調發文曬恩愛，寫道：「再過10年，我們還是繼續忍受對方的無腦和壞脾氣」，可如今蔣友青的情緒似乎越發暴躁，周玟君的IG帳號也消失不見，讓外界紛紛猜測兩人婚姻是否出現裂痕。對此，週刊詢問蔣友青身邊友人看法，友人表示有聽說兩人吵架的事情，但還沒有到要離婚的地步，友人轉述兩人在一起很多年，難免會有不合的時候。這些年蔣友青負面新聞頻傳，情緒也不是很穩定，但周玟君仍堅定陪他度過，也算是對蔣友青不離不棄，但兩人究竟因為何事爭執，友人沒多加說明。