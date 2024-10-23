亞洲天王周杰倫（周董）將在12月5日至8日，於台北大巨蛋舉辦「嘉年華」巡迴演唱會，是登上該場地開專場演唱會的第一人，將近15萬張門票將在今（23）日中午12點於拓元售票系統上開賣。搶票大戰即將開打，《NOWnews今日新聞》特別替讀者整理6大搶票祕訣，像是記得要先登入、看好日期場次、對準時間、更改網址等，希望每個想觀賞演唱會的粉絲，都可以順利買到票。
周杰倫12月登大巨蛋 演唱會資訊一次看
地點：台北大巨蛋
時間：
2024年12月5日（四）19:30
2024年12月6日（五）19:30
2024年12月7日（六）18:00
2024年12月8日（日）18:00
票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票時間：2024年10月23日 (三) 中午12:00
注意事項：全場禁止飲食（礦泉水除外）、禁止酒類、禁止吸菸（含電子菸）
周董粉絲全出動 做好6件事變戰神
1.記得先登入會員帳號密碼，最好提前登入，以免因為人流太多而卡頓。
2.先看好日期和座位圖，想好至少3個區域，以免想要的位置沒了，會因為太慌張而錯過買票機會。
3.對準時間很重要，最好開一個中原標準時間在旁邊，準點一到就可以按下去。
4.購票前先將輸入法切換成「半形英文」，加快打驗證碼的速度。
5.把拓元網址中的detail改成game，不用按立即購票就能跳進購票頁面；不過需要留意的是，因為改網址時網頁會重置，如果同時太多人上線，可能會跑更久。
6.如果是用電腦搶票要善用Tab鍵，選完張數之後，點選Tab鍵就可以往下跳輸入驗證碼，接著按一下Tab鍵，再按一下空白鍵，接著按兩下Tab鍵再按Enterr鍵，就可以跳到下一頁，如此一來就不用移動滑鼠，也沒有鼠標對不準的問題。
還不知要看哪天、哪區？最全攻略報你知
因為周杰倫這次從週四一路唱到週末，雖然週四、週五的開演時間延後，不過仍有不少人擔心要加班，或是外縣市的歌迷無法趕場，因此許多粉絲預測，12月7日（六）和12月8日（日）的場次，應該是最難搶的，尤其週日又是最後一場，可能會更受歡迎，如果想要搶週末場的粉絲，要做好心理準備，手速也要夠快才行。
至於該買哪區、什麼價位的票，就取決於粉絲的需求，粉專「LIVE王 - Live is life」先前就曾分享，因為周杰倫演唱會沒有延伸舞台，如果想要近距離感受天王魅力，就千萬不要錯過B2特區（特A區）；若是不想離舞台太遠，也可以選擇B1看台區，這個位子還能看到舞台全景，不過後排有天花板造成的視線瑕疵及壓迫感，需要斟酌；如果想要遼闊的視野則可以選擇L2看台區；想要舒適就選L3看台區，全場只有這裡是沙發座椅，且進出動線較獨立。
如果是小資族預算有限，可以選L4看台區，不過這裡只有6排，張數比較少，且因為高度比較高，懼高的人要斟酌一下；L5看台區是全區最便宜的價位，視野也很遼闊，可以看到整個大巨蛋，但低價的座位通常非常搶手，且這個位子很高，如果是不怕高、手速快，但預算不多的人，可以考慮買L5看台區。
要搶票手速太慢？先上練習網站鍛鍊手指
有網友想要練習手速，就自製了「拓元搶票練習網站」，點進去不用註冊會員，可以直接預設搶票倒數的時間，等到時間到了就按「立即購票」，選擇想要購買的區域、張數，並輸入驗證碼，經過一番買票訓練，想必可以讓手速變得更快，但要小心買票時不要點錯網址。
開賣前一堆黃牛、詐騙 想買票別信網路資訊
此外，因為周杰倫演唱會門票太過搶手，在開賣之前網路上已經有許多黃牛及詐騙資訊，甚至有演唱會門票結合商品促銷活動，杰威爾公司日前就發聲明稱，「公司特此澄清： 目前以周杰倫『嘉年華』台北演唱會門票作促銷商品之商業行為皆未獲本公司授權。」杰威爾公司也澄清，臉書、IG上的演唱會招募工作人員廣告都是詐騙，周杰倫台北演唱會的工作人員已經安排妥當。
日前還有詐騙集團假冒周杰倫母親葉惠美的名義，在臉書發文販售台北大巨蛋演唱會門票，由於詐騙集團手法相當拙劣，文章稱「我是周杰倫媽媽，因為兒子忙於演唱會，所以我來幫忙與粉絲聯繫」，要求粉絲先支付訂金，因此許多人一眼就識破。對此，周杰倫也在IG上怒斥詐騙行為，稱「假冒我就算了，假冒我媽太扯了。」最後提醒，粉絲如要購票，請透過官方指定正規管道購票，相關票務訊息也以官方公告為主，避免受騙。
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地點：台北大巨蛋
時間：
2024年12月5日（四）19:30
2024年12月6日（五）19:30
2024年12月7日（六）18:00
2024年12月8日（日）18:00
票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票時間：2024年10月23日 (三) 中午12:00
注意事項：全場禁止飲食（礦泉水除外）、禁止酒類、禁止吸菸（含電子菸）
周董粉絲全出動 做好6件事變戰神
1.記得先登入會員帳號密碼，最好提前登入，以免因為人流太多而卡頓。
2.先看好日期和座位圖，想好至少3個區域，以免想要的位置沒了，會因為太慌張而錯過買票機會。
3.對準時間很重要，最好開一個中原標準時間在旁邊，準點一到就可以按下去。
4.購票前先將輸入法切換成「半形英文」，加快打驗證碼的速度。
5.把拓元網址中的detail改成game，不用按立即購票就能跳進購票頁面；不過需要留意的是，因為改網址時網頁會重置，如果同時太多人上線，可能會跑更久。
6.如果是用電腦搶票要善用Tab鍵，選完張數之後，點選Tab鍵就可以往下跳輸入驗證碼，接著按一下Tab鍵，再按一下空白鍵，接著按兩下Tab鍵再按Enterr鍵，就可以跳到下一頁，如此一來就不用移動滑鼠，也沒有鼠標對不準的問題。
還不知要看哪天、哪區？最全攻略報你知
因為周杰倫這次從週四一路唱到週末，雖然週四、週五的開演時間延後，不過仍有不少人擔心要加班，或是外縣市的歌迷無法趕場，因此許多粉絲預測，12月7日（六）和12月8日（日）的場次，應該是最難搶的，尤其週日又是最後一場，可能會更受歡迎，如果想要搶週末場的粉絲，要做好心理準備，手速也要夠快才行。
至於該買哪區、什麼價位的票，就取決於粉絲的需求，粉專「LIVE王 - Live is life」先前就曾分享，因為周杰倫演唱會沒有延伸舞台，如果想要近距離感受天王魅力，就千萬不要錯過B2特區（特A區）；若是不想離舞台太遠，也可以選擇B1看台區，這個位子還能看到舞台全景，不過後排有天花板造成的視線瑕疵及壓迫感，需要斟酌；如果想要遼闊的視野則可以選擇L2看台區；想要舒適就選L3看台區，全場只有這裡是沙發座椅，且進出動線較獨立。
如果是小資族預算有限，可以選L4看台區，不過這裡只有6排，張數比較少，且因為高度比較高，懼高的人要斟酌一下；L5看台區是全區最便宜的價位，視野也很遼闊，可以看到整個大巨蛋，但低價的座位通常非常搶手，且這個位子很高，如果是不怕高、手速快，但預算不多的人，可以考慮買L5看台區。
要搶票手速太慢？先上練習網站鍛鍊手指
有網友想要練習手速，就自製了「拓元搶票練習網站」，點進去不用註冊會員，可以直接預設搶票倒數的時間，等到時間到了就按「立即購票」，選擇想要購買的區域、張數，並輸入驗證碼，經過一番買票訓練，想必可以讓手速變得更快，但要小心買票時不要點錯網址。
開賣前一堆黃牛、詐騙 想買票別信網路資訊
此外，因為周杰倫演唱會門票太過搶手，在開賣之前網路上已經有許多黃牛及詐騙資訊，甚至有演唱會門票結合商品促銷活動，杰威爾公司日前就發聲明稱，「公司特此澄清： 目前以周杰倫『嘉年華』台北演唱會門票作促銷商品之商業行為皆未獲本公司授權。」杰威爾公司也澄清，臉書、IG上的演唱會招募工作人員廣告都是詐騙，周杰倫台北演唱會的工作人員已經安排妥當。
日前還有詐騙集團假冒周杰倫母親葉惠美的名義，在臉書發文販售台北大巨蛋演唱會門票，由於詐騙集團手法相當拙劣，文章稱「我是周杰倫媽媽，因為兒子忙於演唱會，所以我來幫忙與粉絲聯繫」，要求粉絲先支付訂金，因此許多人一眼就識破。對此，周杰倫也在IG上怒斥詐騙行為，稱「假冒我就算了，假冒我媽太扯了。」最後提醒，粉絲如要購票，請透過官方指定正規管道購票，相關票務訊息也以官方公告為主，避免受騙。