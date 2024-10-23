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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案在押中，但因柯爸爸柯承發傳出病危住進加護病房，柯文哲於18日傍晚探視柯爸，且被媒體爆料探視病父時，埋怨遭到民進黨陷害，甚至脫口「有不共戴天之仇」。對此，資深媒體人謝寒冰質疑，「當天在現場會有誰？就押解柯文哲去看的人、醫院的人、柯文哲的家屬，是這些人洩漏的嗎？如果不是的話，是哪些人知道這些事？我覺得滿詭異的」。根據《壹新聞》報導指出，柯文哲在18日晚間7時前往醫院探望父親，當時以上銬狀態進入加護病房，聽完醫生的診斷報告後，當場哽咽拭淚，甚至對父親抱怨自己現在被羈押的處境，並埋怨民進黨，認為自己遭到陷害，還脫口「有不共戴天之仇」，最後柯文哲簽下放棄急救同意書，隨後回到北所，整個過程大約半小時。謝寒冰22日在節目《新聞大白話》質疑，當天在醫院的只有押解柯文哲去探視父親的人、醫院的人以及柯文哲的家屬，消息是這些人洩漏的嗎？「如果不是的話，是哪些人知道這些事？我覺得滿詭異的」。謝寒冰指出，現在並非什麼關鍵時刻，此時講出這件事到底要幹嘛？「基本上應曉薇和沈慶京檢察官都申請延押了，基本上檢察官也會申請柯文哲延押，當然還要看法官準不準，這個案子恐怕還有得拖」。