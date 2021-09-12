吳宗憲嫁女！緊牽吳姍儒低調到場　幸福笑顏藏不住

吳宗憲二女兒吳則含（Vivian）今（12）日舉行婚禮，選在台北飯店低調宴客，對象是朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）。除了朱立倫之外，吳宗憲也緊牽吳姍儒現身，大方接受媒體訪問，只見吳姍儒放下浪漫長捲髮、綁起公主頭，身穿黃色亮片禮服亮相，秀出香肩小露性感，出眾的氣質令人驚豔。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-12 19:48:42
據了解，婚禮從籌備到舉辦都十分低調，就連吳姍儒也是前一晚才知道婚禮時間，她表示「重要的人都有到場」，被推測男友也有出席。事實上，吳則含的婚禮遇上許多難關，先是因為疫情而延宕，今天又遇到颱風來襲，儘管困難重重，吳宗憲一家人臉上幸福的笑容仍藏不住。 雖然吳宗憲、吳姍儒和朱立倫都是公眾人物，不過最後卻決定低調宴客，而吳宗憲稍早也在臉書透露原因：「好啦！他們真的是圈外人⋯但今天結婚了！還是希望他們的喜氣，可以給所有人帶來平安健康的祝福。」同時曝光吳則含的絕美正臉照，引來許多網友點讚。
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