影／輕鬆養浮萍省菜錢？萌鴨瘋搶食　咀嚼聲超療癒

如何讓寵物吃得健康、吃得飽，又能省荷包？似乎是每個飼主的煩惱之一，然而除了常見的貓貓狗狗之外，現代人也會將鼠、兔、鴨子等小型動物，納入飼養的考量之中。Youtube頻道「豆唬&奶鬧 - 鴨片吧 Duck bar. 」就養了幾隻非常可愛的鴨子，這次的影片就要來教導大家，怎麼樣在自己家中輕鬆養浮萍，既省錢又能為鴨子們「無痛加菜」！
影像中心/綜合報導
2021-09-14 12:00:00
浮萍，別稱青萍、水薸，是天南星科青萍屬水生植物。廣布於世界各地，池塘、湖泊內都很常見，而鴨子對這種植物可以說是非常喜歡，因此許多養鴨人都會以此為飼料，且浮萍栽種容易，生長極快，絕對可以輕鬆上手、培育。
在準備一大盆水後，首先要將其靜置三天，盡量減少自來水中所蘊含的氯氣，接著放入關鍵的浮萍，以及幾條小魚，就算是大功告成，頻道主表示，放入小魚一方面是為了避免蚊蟲產卵，另一方面魚的排泄物更可以提供浮萍生長的養分，相當重要。
影片最後可以看到滿滿的一盆浮萍，在幾隻可愛的小鴨搶食下，數量迅速減少，而進食發出的咀嚼聲，療癒不少網友，爭搶、打鬥的畫面更是萌翻！（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：豆唬&奶鬧 - 鴨片吧 Duck bar.
原始影片：https://youtu.be/q_KUmjpD8QQ