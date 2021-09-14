COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／輕鬆養浮萍省菜錢？萌鴨瘋搶食　咀嚼聲超療癒

▲如何在家中輕鬆栽培浮萍呢？（圖／豆唬&奶鬧 - 鴨片吧 Duck bar. 授權）
▲如何在家中輕鬆栽培浮萍呢？（圖／豆唬&奶鬧 - 鴨片吧 Duck bar. 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-14 12:00:00

如何讓寵物吃得健康、吃得飽，又能省荷包？似乎是每個飼主的煩惱之一，然而除了常見的貓貓狗狗之外，現代人也會將鼠、兔、鴨子等小型動物，納入飼養的考量之中。Youtube頻道「豆唬&奶鬧 - 鴨片吧 Duck bar. 」就養了幾隻非常可愛的鴨子，這次的影片就要來教導大家，怎麼樣在自己家中輕鬆養浮萍，既省錢又能為鴨子們「無痛加菜」！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲
▲浮萍生長極快，絕對可以輕鬆上手、培育。（圖／豆唬&奶鬧 - 鴨片吧 Duck bar.  授權）

浮萍，別稱青萍、水薸，是天南星科青萍屬水生植物。廣布於世界各地，池塘、湖泊內都很常見，而鴨子對這種植物可以說是非常喜歡，因此許多養鴨人都會以此為飼料，且浮萍栽種容易，生長極快，絕對可以輕鬆上手、培育。



在準備一大盆水後，首先要將其靜置三天，盡量減少自來水中所蘊含的氯氣，接著放入關鍵的浮萍，以及幾條小魚，就算是大功告成，頻道主表示，放入小魚一方面是為了避免蚊蟲產卵，另一方面魚的排泄物更可以提供浮萍生長的養分，相當重要。


▲
▲在水盆中倒入小魚，可以防止蚊蟲產卵、提供浮萍養分。（圖／豆唬&奶鬧 - 鴨片吧 Duck bar.  授權）

影片最後可以看到滿滿的一盆浮萍，在幾隻可愛的小鴨搶食下，數量迅速減少，而進食發出的咀嚼聲，療癒不少網友，爭搶、打鬥的畫面更是萌翻！（文字編輯：沈傳恩）


▲
▲鴨子進食的模樣相當可愛。（圖／豆唬&奶鬧 - 鴨片吧 Duck bar.  授權）

▶感謝授權：豆唬&奶鬧 - 鴨片吧 Duck bar.
原始影片：https://youtu.be/q_KUmjpD8QQ

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀