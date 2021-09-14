【試駕】Hyundai Kona EV300最便宜純電鋼砲省錢又好玩!

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若有持續關注車市訊息的網友應該略知Hyundai相當積極推動電動車與氫燃料電池系統，上週舉辦的Hydrogen Wave線上活動中也提到未來20年內準備推出數款純電車產品，然而也未棄守純內燃機車款的開發作業，而是透過將電動車的技術導入油車產品中來擴大產品廣度，例如這次試駕的Kona EV便是此計畫的成果之一，利用原本油車的基礎來加以改造為純電版本，雖然所開發的底盤並非能完全對應電動化需求，不過Kona EV的各方表現仍符合消費者對電動車的期待，究竟與油車相比做了哪些改變? 那我們先從第一眼印象的外觀看起。
Kona EV在外觀上是以小改款後的面容呈現，不過與油車相比少了水箱的撞風需求，因此在前保桿處採用封閉式造型，下方兩側的導流口設計也趨於保守，雖然與N-Line相比少了些凶狠辦樣，不過卻也凸顯了EV車型的簡約風格。保桿下緣同樣有進風口設計，為的是替俗稱”引擎室”內的電源轉換器與控制模組進行散熱，同時此處還配置有智慧型進氣啟閉系統，在特定條件下閘門會依行駛環境啟閉降低車頭風阻，往上看在Logo車標旁也是充電插座的接口處，相較一般設計在傳統油箱蓋的樣式來的更為特殊。
車側基本上與N-Line大同小異，同樣採與車身同色的輪拱搭配，Two-Tone車體配色也讓外觀看起來更為活潑，唯一不同點在於輪圈採用的是低風阻款式，金屬材質的覆蓋面積比起油車多了不少，即便如此設計師仍透過切削與雙色配置讓造型看起來不致過於呆版，同時搭配的是低滾動阻力的節能胎，對於續航里程斤斤計較的電動車來說是再合理不過的組合；尾燈就是全然的小改款伴樣，與車頭呼應的分離式尾燈依舊是Kona的正字標記，唯一能辨識出純電車身分之處就在那右側的electric字樣與稍稍不同的下保桿造型，若你要問我EV300跟EV500兩款車型在外觀上怎麼區分? 說真的這問題難倒我了…..
車艙大致上延續小改款後的配置模式，10.25吋駕駛數位儀表、8吋懸浮觸控中控螢幕、HUD抬頭顯示器、無線充電座這些皆是Kona EV的標準配備，不過你可否發現中央鞍座的排檔桿跑哪去了? 由於電動車少了變速箱這項硬體，因此不必透過傳統排檔桿與變速箱連結，改用線傳的檔位選擇系統不僅增添駕馭電動車的獨有體驗，亦讓中控台的視覺感受更為簡約，而下方騰出的空間也化身為另一個收納區域，對原本車艙空間較為侷促的CUV而言無疑是一大幫助。
此外Kona EV在介面顯示上與油車不同之處在於駕駛儀表選單內多了電流輸出與回充的動態顯示，同時儀表主題也比油車多了Cube選項，以雙立體方塊的模式告知駕駛現在的行駛速度與每kWh可行駛的里程，左下方則提供剩餘里程資訊，右側則是動能回收的段數顯示，對轉換電車的使用者而言還不算太難理解。
中控儀表內也多了EV選單，除了可顯示現階段的電源存量，還可設定離峰充電時間與充電電量限制等設定，甚至可微調AC充電電流的大小，另外還有行駛期間各項電器設備的耗能狀態，以作為駕駛者調整駕馭習慣的參考，另外在駕駛左側出風口下方多了一個AUTO按鍵，為的是在充電過程中防止別人拔掉插頭所做的防護措施，AUTO模式下僅在充電前與充電完畢後才處於解鎖狀態。
Kona EV在軟、硬體上的基本功能大致解說完畢，接下來就是我期待的動力輸出部分，這次試駕的是EV300車型，馬達出力為136匹馬力(100kw)與40.8公斤米的扭力峰值，看似不太顯眼的數據卻在電動馬達的高扭力特性下，從起步一路到100 km/h這段區間始終保持相當充沛的加速表現，不須等待引擎轉速的拉升與渦輪遲滯的煩惱，大腳下去就是全扭力輸出一如對電動車的期待，這段區間也是多數人用車的甜蜜點，暢快的加速反應若非6秒台跑車也不敢隨意挑釁，雖然原廠公布的0-100 km/h為9.7秒，但實際體感絕對比冷冰冰的數字快上許多，尤其車重比油車多上近300公斤還能有如此水準你還覺得電動車不吸引人嗎?
操駕表現一如先前試駕Kona N-Line的想像，高剛性車體結構搭配調教得宜的四輪獨立懸吊設定，加上電池置放於底盤的低重心表現在山路上果然樂趣橫生，要不是腳踩的是低滾動阻力的節能胎，在進出彎的拿捏必須更為保守，否則換上一組抓地力更好的街跑胎我想會讓許多性能車迷玩得更為起勁；此外Kona EV在駕駛模式除了原有的Eco、Normal、Sport模式外還多了Eco+模式，此模式在電量不足時會自動關閉空調，並限制車速低於90 km/h以下，若再搭配PDS動能再生制動系統，透過方向盤後方撥片調整動能回收力道，替代部份煞車功能來換取額外電力以獲取更長的行駛里程。
充電規格採用的是J1772與CCS1兩種規格，若以電量10%充到80%使用100kWh的DC快充約47分鐘，使用家用7.2kWh AC交流電充飽EV300車型則需耗費6小時的充電時間，可行駛里程約312公里，對一般僅用於短程往返上下班路程每天使用量在50公里內，那麼週間充一次電已綽綽有餘，若假日考慮南北往返甚至有長天數的過夜需求，那就必須考量休息點是否有補充電源的設備可使用，或者考慮選擇行駛里程更長的EV500車型。
如果你考慮的是電動車的使用成本，EV300的124.9萬售價或許看起來比油車貴上一截，不過較為簡單的機械結構少了許多保養步驟，況且每1塊錢電費可行駛約2公里 (每公里約0.5元)，比起油車每公升汽油行駛18公里的成本計算(以截稿日95汽油每公升29.6元計算，每公里約1.64元)，兩者光是每公里的行駛成本相差3.28倍，這還不算每年的保養費用與稅金，20多萬的價差大概開5年就可回本，況且現在EV300上市優惠價僅119.9萬還加送5.1萬元的家用充電器，而且還有Level 2等級的半自動駕駛輔助科技加持，除了長途的里程焦慮與充電方便性外，我想不到不買Kona EV的任何理由。
| Hyundai Kona EV300 規格表
| 長寬高(mm)
| 4,205/1,800/1,570
| 軸距(mm)
| 2,600
| 車重(kg)
| 1,539
| 引擎型式
| 電動馬達
| 電池容量(kWh)
| 39.2
| 最大馬力(hp)
| 100 kw / 136匹
| 最大扭力(kgm)
| 40.8
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 前輪尺寸
| 215/55 R17
| 後輪尺寸
| 215/55 R17
| 純電里程(km)
| 312
| 售價(萬元)
| 124.9