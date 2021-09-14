柚子該怎挑才不踩雷？有「3特徵」千萬別買：皮厚又酸澀

一年一度的中秋節即將到來，大家除了吃月餅、鳳梨酥外，也會應景買些柚子來吃，不過，柚子到底該怎麼挑選才不會踩雷呢？近日搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就指出，有「3特徵」的柚子千萬不要買，口感痠澀超難吃。





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▲一年一度的中秋節即將到來，大家除了吃月餅、鳳梨酥外，也會應景買些柚子來吃。（圖／記者康子仁攝）

× ▲一年一度的中秋節即將到來，大家除了吃月餅、鳳梨酥外，也會應景買些柚子來吃。（圖／記者康子仁攝）

《小茉莉美食記》分享了三個挑選柚子的小技巧：





一、看形狀





一般來說，挑水果都要選圓潤飽滿的買，但是挑選柚子就不一樣了，圓頭的柚子往往皮比較厚，口感也會酸澀一些。正常情況下，柚子的形狀有點類似水滴，頂部略尖，底部圓潤，整體很勻稱，不過，有的柚子頂部很尖，但是體型偏細長，這樣的柚子一定不要買，內部空瓤的部分會很多，而且柚子的果肉也大多不成熟。





二、看顏色





柚子皮的生長過程是一個由綠變黃的過程，所以一般來說，成熟後的柚子，其顏色為金黃色，這樣的柚子成熟度高，口感酸中帶甜。而若是遇到顏色發青的柚子，則說明其還未完全成熟，那麼最好不要做試驗，避免踩坑。（泰國青柚除外）





三、看肚臍





最後在挑選柚子的時候，我們要觀察柚子的底部，通常有兩種，一種是肚臍向外凸出的，一種則是向內凹陷的。我們在挑選柚子時，要選擇向外凸出的，這樣的口感吃起來才會香甜多汁。





綜上所述，遇到以下3種柚子不要買，成熟度不高，口感酸澀難吃：1、頂部尖尖體型細長的柚子。2、顏色發青的柚子。3、肚臍向內凹陷的柚子。（編輯：許苡晴）



