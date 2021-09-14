接種第3劑為時過早？刺胳針：一般人不需要

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，Delta變種病毒出現，也讓不少國家開始研擬加強注射計劃，不過幾名頂尖科學家在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表評論文章，指出根據目前為止對科學證據的審查結果顯示，完整接種2劑疫苗後在預防重症方面已足夠有效，因此目前一般人不需要接種第3劑「加強針」。





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許多國家因為擔心Delta變種病毒的傳染力，開始提供民眾接種第3劑疫苗，像是以色列在8月初開始推動第3劑疫苗注射，到目前已有大約280萬人接種，甚至已經在著手準備第4劑疫苗。其他像是德國、法國，就連美國也準備跟進推動加強注射。





不過有幾名頂尖科學家共同在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表評論文章，指出即使有Delta變種病毒的威脅，「在疫情的現階段，並不適合讓一般大眾施打加強劑」。





《路透社》報導指出，這些科學家包括美國食品藥物管理局（FDA）疫苗研究及審查辦公室主任葛魯柏（Marion Gruber）和副主任克勞瑟（Phil Krause），以及世界衛生組織（WHO）的頂尖科學家斯瓦米納坦（ Soumya Swaminathan）、芮斯特瑞波（Ana Maria Henao Restrepo）和萊恩（Mike Ryan）。





文章中指出，關於施打追加劑或相關時機做出任何決定，應該根據對在適當控制情況下所取得臨床和流行病學數據進行的詳細分析，來證明接種追加劑是否能夠持續且有意義地減少重症。





科學家們表示，疫苗接種的主要目標就是避免重症發生，就整體而言，首要之務應該將疫苗部署在最能發揮作用的地方，避免病毒進一步變異。





文章中強調，目前的證據似乎並未顯示需要在一般人群中施打追加劑，因為這些人對防範重症的有效力仍然很高。





隨著各國開始研擬追加劑計畫，世界衛生組織不斷出面呼籲富裕國家暫停施打第3劑疫苗，將疫苗優先提供給較貧窮國家。世衛專家指出，目前全球仍有數以百萬計人口尚未接種第1劑疫苗，應該優先為這些仍在等待疫苗的人施打疫苗。









