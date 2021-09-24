特企／《守護大海的人》繪本出版 描繪無私奉獻動人故事
交通部航港局今（9/24）日於航港局一樓大廳，發表《守護大海的人》繪本；以燈塔守為主角，由其子女視角來描述父親擔任燈塔守的甘苦，以及全家人跟著逐燈塔而居的故事。航港局葉協隆局長邀請燈塔家族大家長-交通部祁次長文中、燈塔耆老、燈塔家族成員與瑪利亞社福基金會等貴賓一同見證繪本的發行，希望透過繪本中溫暖的畫作，讓所有小朋友、大朋友都可以瞭解過往燈塔守無私奉獻，為航行安全全心付出的人生歷程，在臺灣航運蓬勃發展的今天，不要忘記這群默默守護航行安全的英雄。
《守護大海的人》繪本作者玉米辰，擁有「臺灣宮崎駿」美譽，當天也到場分享新書內容及創作歷程，引導讀者進入孤寂的燈塔世界，以灰階風格展現暗夜大海的幻變，再以黃澄燈光象徵照亮生命的堅韌及美好。透過《守護大海的人》繪本，讀者不但能看到感性的情節，知性的燈塔常識；在翻閱的過程中，也能摸到繪本紙張的獨特觸感。值得一提的是，本書特別採用「瑪利亞青年手作紙工坊」製作的手工再生紙，透過手撕、搓揉等方式，凸顯紙張特有的美麗纖維，使其呈現不規則的紋路，以創造獨有的圖像特性。
為讓大家更了解燈塔的功能，還有燈塔守這個特殊職業，航港局依據《守護大海的人》繪本，規劃了「燈塔知識王大挑戰」網路遊戲，邀請大家一起來參加，活動自110年9月24日起至110年10月31日止，依序分5天完成關卡，正確完成答題，就有機會抽中「超商電子禮券200元」與「繪本明信片組」，每人最多有6次抽獎機會，中獎名單預計於110年11月20日前於活動官網公布。
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「燈塔知識王大挑戰」活動官網https://events.7to.com.tw/2021mpbevent