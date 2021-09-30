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邱怡文醫師提到，從生理自然老化來看，40歲過後有超過一半的人，腎臟功能每年以近1%的速度下降；若有合併三高、心臟病、糖尿病等慢性疾病者，腎臟功能退化會更加明顯，大幅提高慢性腎臟病的風險。因此，定期透過抽血驗尿檢查了解目前腎臟功能狀況相當重要，邱怡文醫師進一步說明，臨床上主要是以「腎絲球過濾率」來評估腎臟功能，抽血檢驗肌酐酸濃度再換算就可以得知。腎絲球過濾率高低就像是腎臟測試結果，正常年輕人將近100(分)，而中老年人則建議應維持在60(分)以上，一旦低於60以下就是慢性腎臟病第三期，建議採取適當治療介入，避免腎臟持續惡化。而腎臟功能檢查中的驗尿則是看有無蛋白尿，這是腎臟受損傷的重要指標。
腎臟不好可能影響心臟 小心「心腎症候群」找上門
腎臟功能惡化也可能會造成心臟的損傷，邱怡文醫師說明，心臟病與腎臟病相互影響，心臟不好時，會使腎臟處理能力開始變差，腎臟不好時則會拼命把水分蓄積，增加心臟負擔，形成惡性循環，引發心腎症候群。
▲高雄醫學大學附設醫院腎臟內科主任邱怡文醫師
出現腎病變時，是否有機會逆轉呢？
邱怡文醫師分享，臺灣慢性腎臟病患者將近一半都合併有糖尿病問題，臨床上就曾有一位60歲退休老師，因罹患糖尿病，長期接受定期追蹤，某次檢查發現蛋白尿情況嚴重，且腎絲球過濾率值每年下降7至8%之間，腎功能表現僅剩60(分)，以七年後來看，患者可能不到70歲就得面臨洗腎命運；所幸近年有許多新型口服治療藥物，原本用於糖尿病降血糖治療，但在評估藥物長期安全性時，意外發現對於心臟、腎臟都擁有非常好的保護機制，能幫助阻斷腎臟回收多餘的葡萄糖以外，也會減少鈉離子回收，進而降低心臟、腎臟壓力，減少對身體的負擔。該患者在接受適當治療照護後，追蹤三年發現腎臟功能每年下降不到1%，等同於自然老化程度，狀況控制良好。邱怡文醫師提醒，用藥還是要依據病患個人情況、每年腎臟功能下降速度等綜合因素進行評估選擇合適的治療方式，延緩腎臟惡化。
腎是無聲的器官 高危險群定期檢查及早發現治療
高血壓、糖尿病、心血管疾病、有家族史、服用多種藥物者都是慢性腎臟病的高危險族群，每年應追蹤一次腎臟功能，邱怡文醫師也呼籲，尤其有釐患多種慢性病患者，在未出現任何症狀時就要定期抽血、驗尿監控腎臟功能，而65歲以上老年人無論是否有慢性疾病，則應每年追蹤一次腎臟功能；若有長期使用非類固醇抗發炎藥物(NSAID)的患者，就算腎功能正常也需每年至少檢查一次，以降低未來面臨洗腎的風險。
資料來源：健康醫療網 腎臟也有中年危機？！ 定期檢查及早治療是遠離洗腎的關鍵
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