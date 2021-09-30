中國缺電問題碰反聖嬰入冬恐更嚴重　外媒曝北京剩3選擇

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在先前，因為出口訂單增加，中國用電需求也不斷上升，並且在用電旺季冬季來臨之前，也將會進一步增加。根據中國電力企業聯合會數據，今年截至7月的用電量比起2020年同期高出約16%，當時也因為寒冷天氣和訂單增加，造成中國部分地區缺電。
報導認為，若中國冬天出現嚴冬氣候，限電政策將會面臨龐大壓力，中國當局將有3種選擇，包括允許電力公司漲價，但燒煤量也會因此增加，加速通貨膨脹問題；或是接受較低的經濟成長水準；另外也可以冒著即將在幾週之後舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）被檢視的風險。試著增加煤炭的生產量。
上述做法知易行難，目前中國還有三分之二以上的電力是靠煤炭發電，而中國長期限制新礦場的開發，，在發電量增加率超過產能成長率的情況下，燃煤的庫存出現下滑。
中國國際金融股份有限公司首席大宗商品分析師Chaohui Guo表示，冬季能源消費旺季即將來臨，如果氣溫低於正常水平，可能會進一步加劇煤炭短缺，讓供應壓力增加。
因為中國電價依然實施管制，電價不能隨需求上漲，讓能源商決定減少發電量，而不是虧本發電，更加劇了缺電危機。報導指出，解決問題的方法之一是調整電價，但是根據《彭博》估算，能源商必須提高約三分之一才能收支平衡，但與此同時，也得考慮對製造業造成的衝擊。
《彭博》新能源財經分析師Hanyang Wei表示，今年冬天碰上缺電危機的嚴重程度，可能會迫使北京出手，這一輪緊縮可能會促使政府為煤電價格開闢更多空間。