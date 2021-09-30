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中國缺電問題碰反聖嬰入冬恐更嚴重　外媒曝北京剩3選擇

▲煤炭價格高漲，使得能源商不願虧本發電，成為缺電一大主因。（圖／美聯社／達志影像）
▲煤炭價格高漲，使得能源商不願虧本發電，成為缺電一大主因。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-09-30 16:47:23

中國多省受到「拉閘限電」影響，不僅工廠停工停產，民生生活也遭受衝擊，即將來臨的冬季寒冷天氣，也勢必會增加用電需求，以及造成燃煤價格飆升。美國國家氣象局9月初曾警告，2021年末至2022年初有高達7成至8成的機率發生反聖嬰現象，導致北半球氣溫比平均更低，這讓各國冬季能源的分配與使用承受巨大壓力，《彭博社》報導指出，中國面臨的缺電危機很有可能會在今年冬天更加惡化。

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由於反聖嬰現象將會使天氣變得更加寒冷，冬天有暖氣需求的中國個地區會更需要市內供暖，因此電力需求規模更大便需要更多燃煤。目前中國大規模限電措施影響了約23個省份，至少佔中國國內生產總值三分之二以上，使得高盛集團、野村控股等金融機構對中國今年的經濟成長提出警告，並擔憂對全球供應鏈造成衝擊。

在先前，因為出口訂單增加，中國用電需求也不斷上升，並且在用電旺季冬季來臨之前，也將會進一步增加。根據中國電力企業聯合會數據，今年截至7月的用電量比起2020年同期高出約16%，當時也因為寒冷天氣和訂單增加，造成中國部分地區缺電。

報導認為，若中國冬天出現嚴冬氣候，限電政策將會面臨龐大壓力，中國當局將有3種選擇，包括允許電力公司漲價，但燒煤量也會因此增加，加速通貨膨脹問題；或是接受較低的經濟成長水準；另外也可以冒著即將在幾週之後舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）被檢視的風險。試著增加煤炭的生產量。

上述做法知易行難，目前中國還有三分之二以上的電力是靠煤炭發電，而中國長期限制新礦場的開發，，在發電量增加率超過產能成長率的情況下，燃煤的庫存出現下滑。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲《彭博社》報導指出，中國缺電問題入冬恐怕會更加嚴重。（圖／美聯社／達志影像）
中國國際金融股份有限公司首席大宗商品分析師Chaohui Guo表示，冬季能源消費旺季即將來臨，如果氣溫低於正常水平，可能會進一步加劇煤炭短缺，讓供應壓力增加。

因為中國電價依然實施管制，電價不能隨需求上漲，讓能源商決定減少發電量，而不是虧本發電，更加劇了缺電危機。報導指出，解決問題的方法之一是調整電價，但是根據《彭博》估算，能源商必須提高約三分之一才能收支平衡，但與此同時，也得考慮對製造業造成的衝擊。

《彭博》新能源財經分析師Hanyang Wei表示，今年冬天碰上缺電危機的嚴重程度，可能會迫使北京出手，這一輪緊縮可能會促使政府為煤電價格開闢更多空間。

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