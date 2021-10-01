▲ Luxgen 力挺台灣帕運英雄 唯一指定選手專屬座駕

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台灣自主品牌 Luxgen 這次很榮幸受邀擔任典禮唯一指定專屬座駕，以最隆重的方式迎接所有帕運英雄，提供 6 輛符合便捷、舒適、人性化的車款，給予選手們最尊榮的用車享受，包含整合多樣的用車方式、豐富全齡用車生活，一車多用途 SUV 首選的 URX 7 人健康樂活款；個性、時尚又高 CP 值的跨界休旅 U6 GT 藍調倍適版；以及唯一為台灣需求量身訂做、滿足行動上不方便的朋友量身打造的 V7 TURBO ECO HYPER 高頂無障礙休旅車，貼心給予運動選手們更為便捷舒適的移動，攜手陪伴選手們勇敢追夢動出新人生。
Luxgen 致力打造符合全年齡友善產品線 期望讓每位乘員皆有自已的專屬座位
Luxgen 貼心提供 URX 7 人健康樂活款，以高機能的空間運用，不管是 7 人滿座、五人旅遊行李箱滿載，還是高齡長者或行動不便者，多種空間變化全面滿足不同的用車生活。此外，URX 7 人健康樂活款更是唯一原廠兼具福祉功能的 SUV，暖心設計並強化第三排乘客安全性，開發輪椅易扣裝置三點固定功能與井字型輪椅固定結構，除可減少晃動的不適感外，更能大幅提升受照護者外出意願，使全家團聚，全員開心。URX 7 人健康樂活款讓您一次擁有 7 人座、樂活與福祉功能的多重享受，全面滿足台灣帕運英雄對移動生活的無限可能！
此外，獨具風格的國民休旅-「U6 GT 藍調倍適版」，以「入門休旅的價格，旗艦休旅的車格」主打自成一格的獨特定調，限量升級「倍適登避震器」，藉以匹配超越同級對手的 1.8L 雙渦流渦輪引擎 202 匹大馬力，打造駕馭樂趣與安全兼顧的最佳境界！U6 GT 藍調倍適版全面強化運動配備，不僅為駕駛帶來靈活的駕控樂趣，同時給予乘員最加倍舒適與安全的行車體驗，如同選手們在田徑場上展現拚勁和自信，讓每一段暢快駕馭都是成就自我的難忘歷程。而專為行動不便者量身打造的 V7 TURBO ECO HYPER 高頂無障礙休旅車，一直都是身障朋友及其家人最堅實的夥伴，讓所有乘員都能享受貼心舒適暨安全的行車感受。
LUXGEN 繼續堅持台灣需求量身訂做的品牌精神，以行動支持勇敢追逐夢想、展現生命力且熱愛運動的身障朋友們，更用實際行動為台灣英雄加油打氣，更持續善盡企業社會責任、推廣國際運動賽事並用行動支持造福社會，期望成為善盡社會責任的標竿企業。