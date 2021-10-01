才復活４天　「彰化人大小事」再被滅團　管理員傻眼

成立 9 年，社員超過 28 萬人的臉書社團「彰化人大小事」，一星期內兩度遭臉書停權，昨晚有社員發現，才復權 4 天的「彰化人大小事」再度被消失，理由同樣是「違反社群守則」。版主蔡坤翰無奈表示，只能再提出申訴。

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「彰化人大小事」 9 月 24 日晚間突然被臉書停權，管理團隊一面提出申訴、一面透過「彰化人大小事 」分社呼籲原社員重新加入，一天就累積 4 萬多人。

「彰化人大小事」被停權，疑與一篇詢問爆竹哪邊可以買的文章有關，管理團隊自我檢視及刪除一些疑似不適當的文章後，社團於停權 2 天後復活。 9 月 26 日晚間 10 時許，「彰化人大小事」主社回來了，社員在失而復得的版面熱烈討論停權原因和重逢心情。

▲ 成立 9 年的「彰化人大小事」 9 月 25 日第一次被滅團。（圖 ∕ 彰化人大小事臉書）

管理員楊語絃說，「彰化人大小事」任何貼文都經嚴格審查，避免談論涉及政治並保護個資，社團平均一天有一千則貼文申請，只通過一百則左右，管理員等人用心經營，讓社員不用為了想知道在地發生的大小事，需要滑過許多的詐騙或許多的直播。楊語絃說，有了此次經驗，管理團隊會更珍惜這塊彰化人共同的園地，也更審慎努力的經營。

沒想到社團才復活 4 天，竟再度踩到雷，昨晚被以違反社群守則遭停用，楊語絃說：「這次真的猜不透被封社的原因了。」還自我解嘲「多封幾次也習慣了」。

▲社團再度被消失，管理員只能以「痛」形容。（圖 ∕ 彰化人大小事臉書）