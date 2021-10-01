才復活４天　「彰化人大小事」再被滅團　管理員傻眼

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「彰化人大小事」被停權，疑與一篇詢問爆竹哪邊可以買的文章有關，管理團隊自我檢視及刪除一些疑似不適當的文章後，社團於停權2天後復活。9月26日晚間10時許，「彰化人大小事」主社回來了，社員在失而復得的版面熱烈討論停權原因和重逢心情。
管理員楊語絃說，「彰化人大小事」任何貼文都經嚴格審查，避免談論涉及政治並保護個資，社團平均一天有一千則貼文申請，只通過一百則左右，管理員等人用心經營，讓社員不用為了想知道在地發生的大小事，需要滑過許多的詐騙或許多的直播。楊語絃說，有了此次經驗，管理團隊會更珍惜這塊彰化人共同的園地，也更審慎努力的經營。
沒想到社團才復活4 天，竟再度踩到雷，昨晚被以違反社群守則遭停用，楊語絃說：「這次真的猜不透被封社的原因了。」還自我解嘲「多封幾次也習慣了」。
相較第一次的震驚與不捨，社員們紛紛猜測，這次又是什麼事惹臉書不開心？有人懷疑「是不是大量刪文反而被檢舉」、「有人針對社團惡意大量檢舉」、友團成員打氣「我的8萬社團一個月內三度被滅，第三次至今回不來，彰化人加油！」還有人感嘆「可惜了這麼大的社團」，建議放棄臉書另找平台經營。管理員楊語絃則回：「沒關係，團隊其實不在乎社團人數，在乎的是像家人的團友們，在這個版（分社）如常分享即可。」