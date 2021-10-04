▲ 第 56 屆金鐘獎 Lexus 任專屬座駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次 Lexus 以 LC CONVERTIBLE 作為本屆金鐘獎展示車款。LC CONVERTIBLE 身為 Lexus「最性感敞篷跑車」，以優雅輕盈的軟篷設計，承接 LC 的工藝與魅力，並透過輕量化頂篷跟車身強化，保有銳利的操控性能；內裝標配全方位暖氣功能，讓車主四季皆可享受敞篷的駕馭樂趣，充分展現 LC 身為旗艦 GT 跑車的狂野風華。
第56屆金鐘獎專屬禮車
Lexus 提供各系列的頂級代表車款作為本屆金鐘獎的專屬禮車，包含「旗艦L家族-豪華移動新層峰」的 LM；LM 擁有前所未有大空間及極其奢華的配備，當進入四人座後座，映入眼簾的即是區隔前後座艙的尊榮隔屏，中間搭載 26 吋大型螢幕，LM 以奢華舒適的座乘替每位乘客打造最頂級舒適的移動體驗。而是富有時尚魅力的豪華休旅 RX，亮眼的外觀設計及奢華舒適的內部空間，同時擁有充滿智慧的高科技配備，如同每位出席典禮的貴賓一般，兼具時尚外貌與豐富內涵。大器又不失優雅的 LS 為 Lexus 旗下頂級旗艦房車，車室座艙融合時尚與精湛職人工藝，雙後座 18 向電動調整座椅，滿足所有後座成員對乘坐角度的挑剔需求。右後座進一步配備尊爵 Ottoman 系統，可延腿部伸展空間，提供令人驚豔的駕乘體驗。