蔡凡熙自帶閨密體質　相信男女存在純友誼

蔡凡熙在《20年的約定》默默守護郭雪芙，將「幸福」二字決定權給了女方，日前他接受AMM亞洲心動娛樂影音平台專訪，暢談感情觀，他認為男生與女生相處是有純友誼的，「我相信男女之間存在著純友誼，友誼的建立，不應該有所劃分，它可以跨越性別、身分地位，甚至是年齡侷限，只要彼此鼓勵，對待真誠，我自己本身就是個容易跟女生成為好閨密的男生，因此男生、女生是能成為好朋友的。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-05 21:46:41
問到現實生活中，若是面對心儀的女孩，會願意等候她的心意多久？蔡凡熙說：「我跟天佑（角色名）滿像的，在感情中如果告白失敗，我就會選擇靜靜離開，因為不想造成女生的困擾，但如果她願意當朋友，我還是很開心珍惜這份友誼，不過這方面，我認為最重要還是必須尊重女生的感覺。」
率直的蔡凡熙面對各式愛情疑難雜症皆侃侃而談，尤其問到若有女生對他告白時的態度，會不會拖泥帶水？還是因為害怕傷害，會用較迂迴的方式來回應對方的心意？蔡凡熙說：「我應該會直接明講出自己真實的心意，我認為不說明白的話，是在浪費彼此的時間，每一個人尋找愛情都需要足夠的勇氣，讓對方知道心意，或許感覺有些殘忍，但其實是種體貼。」