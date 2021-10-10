教育金多少才夠？4成家長願投入逾300萬　偏好2方式存錢

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英國保誠人壽自2018年起，連續4年透過網路調查註，了解台灣民眾對於子女教育金準備的態度、規劃及趨勢等變化，持續關心子女教育議題，並從最新公的2021年「教育金準備暨學習資源大健檢」調查結果發現，台灣父母普遍重視子女教育，近8成的家長已提早準備孩子的教育基金，其中更有超過4成的家長願意投入家庭收入的11%至20%作為教育經費。願意投入超過新台幣300萬元的教育經費給一位孩子的家長比重近4成，相較2020年增加1成，更有近1成家長願意投入超過新台幣800萬元的教育經費。
此外，因應新冠肺炎帶來的強烈不確定性以及教育金支出需要長期規劃的特性，多數家長在準備子女教育基金時，偏好「長期投入，分次領回」或是「一次性投入，分次領回」等能帶來穩定現金流的投資回報方式。有超過7成的受訪家長選擇使用較保守的金融工具如定存儲蓄（77.67%）或保險商品（74.58%）準備子女教育金，其中，採用保險商品的家長相較2020年更是大幅增加60.9%。受到家長們青睞的保險類型，則以投資型保單（62.52%）和分紅保單（45.91%）為首選。
不過，受到新冠肺炎疫情影響，孩子的許多課程開始使用線上學習，更有超過5成的家長表示，未來的教育規畫中會繼續使用線上學習，主要因為不受時間、空間限制（62.35%）、內容即時可靠（35.81%）、教材多樣化（34.85%）以及適性學習（34.85%）等優點，可以依照每個人不同的需求彈性安排、主動調配。亦反映出在大環境充滿不確定的現在，不論是財務規劃或是教育，人們偏好可以掌握更多主動權的慾望明顯提升。