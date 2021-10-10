COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

教育金多少才夠？4成家長願投入逾300萬　偏好2方式存錢

▲養大子女要花多少錢？根據調查結果顯示，受到少子化的影響，家長願意投入到一位孩子身上的教育金總額逐年攀升，有近4成的家長願意投入超過新台幣300萬元的教育經費。（圖／記者顏真真攝）
▲養大子女要花多少錢？根據調查結果顯示，受到少子化的影響，家長願意投入到一位孩子身上的教育金總額逐年攀升，有近4成的家長願意投入超過新台幣300萬元的教育經費。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-10-10 09:30:00

受到少子化的影響，家長願意投入到一位孩子身上的教育金總額逐年攀升，根據最新公布的「教育金準備暨學習資源大健檢」調查結果發現，有近4成的家長願意投入超過新台幣300萬元的教育經費，不過，因應新冠肺炎帶來的強烈不確定性，也讓超過7成的家長們偏好低風險的金融工具如定存儲蓄或保險商品來準備子女教育金，同時疫情期間，體驗了線上學習不受時間、空間限制及可以因應自身學習能力調整進度等好處後，有超過5成的家長願意讓孩子繼續採用線上學習，以便在課程安排上掌握更多主控權。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據據教育部統計，一個孩子從幼稚園至研究所畢業所需的教育費用，會因公立、私立以及台灣與海外的不同選擇而相差甚鉅。舉例來說，若從幼稚園至研究所皆選擇在台灣就讀估算費用註3約為新台幣154萬元，相反的，若從幼稚園至高中皆就讀台灣的私立學校，大學及研究所至美國私立大學就學，估算費用約為新台幣1055萬元，兩者所需的教育金有將近7倍的差距，顯見家長在準備教育金時的首要之務，就是了解自身以及孩子的需求，採取相應的財務規劃為孩子累積教育基金。

英國保誠人壽自2018年起，連續4年透過網路調查註，了解台灣民眾對於子女教育金準備的態度、規劃及趨勢等變化，持續關心子女教育議題，並從最新公的2021年「教育金準備暨學習資源大健檢」調查結果發現，台灣父母普遍重視子女教育，近8成的家長已提早準備孩子的教育基金，其中更有超過4成的家長願意投入家庭收入的11%至20%作為教育經費。願意投入超過新台幣300萬元的教育經費給一位孩子的家長比重近4成，相較2020年增加1成，更有近1成家長願意投入超過新台幣800萬元的教育經費。

此外，因應新冠肺炎帶來的強烈不確定性以及教育金支出需要長期規劃的特性，多數家長在準備子女教育基金時，偏好「長期投入，分次領回」或是「一次性投入，分次領回」等能帶來穩定現金流的投資回報方式。有超過7成的受訪家長選擇使用較保守的金融工具如定存儲蓄（77.67%）或保險商品（74.58%）準備子女教育金，其中，採用保險商品的家長相較2020年更是大幅增加60.9%。受到家長們青睞的保險類型，則以投資型保單（62.52%）和分紅保單（45.91%）為首選。

不過，受到新冠肺炎疫情影響，孩子的許多課程開始使用線上學習，更有超過5成的家長表示，未來的教育規畫中會繼續使用線上學習，主要因為不受時間、空間限制（62.35%）、內容即時可靠（35.81%）、教材多樣化（34.85%）以及適性學習（34.85%）等優點，可以依照每個人不同的需求彈性安排、主動調配。亦反映出在大環境充滿不確定的現在，不論是財務規劃或是教育，人們偏好可以掌握更多主動權的慾望明顯提升。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀