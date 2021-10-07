韓星租下管制區祕境　讓大咖偶像入住「釋放壓力」

南韓綜藝節目《一起造鄉村It Takes A Village》租下南北韓交界處一片原是管制區的祕境，邀請擅長木工的喜劇演員金炳萬擔任村長，偶像尹斗俊、柳仁英、李己雨，金九拉、Gree父子、崔孝真等6位成為村民，大家從無到有，打造遠離塵囂的小村莊，展開自給自足的簡單生活。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-07 16:22:24
金炳萬夢想在鄉下蓋小村落的夢想終於實現，他節目中忙進忙出，從搬建材到鋸木頭全不假他人之手，只為迎接未來的村民。然而小村竟在居民入住前12天，遭逢連續2次颱風肆虐，工坊與建材都泡了湯，金炳萬用抽水機去除積水後，不屈不撓打起精神工作，總算在第一批村民來訪前，完成位於村子中央的村民活動中心。
首批前來認識村子環境的村民，是藝人尹斗俊和金九拉，接著長腿美女柳仁英也拖著行李箱翩然而至，眾人稍事休息寒暄後，金炳萬隨即開始分配工作，尹斗俊和柳仁英負責協助搭建臨時柴火灶和製作野餐桌，金九拉則開車到鎮上採買生活必需品和食材。
柳仁英自告奮勇煮飯，但大明星第一次用鋁鍋，搞不清楚米與水的正確比例，導致小鍋中的白飯煮到快滿出，幸好最後金九拉出手相救，經過不斷加水和反覆試吃，總算端出口感介於米糕和白飯之間的成品。
《一起造村落》讓每個入住的藝人都能擁有專屬的私密天地，原本荒蕪的濱海之地在節目一點一滴的改造下，變成美麗悠閒的迷你村落。大明星們在這裡得以暫拋工作壓力和偶像包袱，上山採集松茸、下海釣魚抓岩牡蠣，自給自足、體驗大自然恩賜與美好。每天辛苦工作之後，大夥如同家人一起煮飯用餐、分享各自心情，都市生活的疲倦昇華成單純的快樂。節目每週二晚間11點在TLC旅遊生活頻道首播，星期六中午12點重播。